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Zelenski kaže da bi NATO trebalo da dozvoli Ukrajini da se pridruži kako bi „sve nas ojačao“

Rusija pokreće nove napade na Odesu, ranivši šest osoba

Osumnjičena za bombardovanje Monaka pronađena mrtva u Ukrajini

Britanski general preuzima ključnu komandu NATO-a dok se alijansa rebalansira ka Evropi

Dvojica povređenih u raketnom napadu na ukrajinsku prestonicu Kijev

Ruski napadi na Ukrajinu:Povređeno najmanje 6 osoba, oštećene zgrade i infrastruktura.

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Ruski napad na Odesu, četiri osobe poginule, šest povređeno

Četiri osobe su poginule, a šest je povređeno u večerašnjim ruskim napadima na Odesu, saopštio je načelnik Odeske gradske vojne uprave Oleg Kiper.

Kiper je naveo u objavi na Telegramu da je pet osoba hospitalizovano, a jedna osoba je u teškom stanju, prenosi Ukrajinska pravda.

Ukrajinske vlasti su ranije saopštile da su ruske snage pogodile civilni infrastrukturni objekat u Odesi.

Raste broj žrtava u napadu na Kijev

Broj poginulih u napadu ruskog drona na Kijev porastao je na tri, dok je 10 osoba ranjeno, objavio je na Telegramu gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

Prema rečima Klička, od 10 povređenih, osam osoba je hospitalizovano, prenosi Ukrinform.

Ukrajinska služba za vanredne situacije je objavila na Fejsbuku da se na mestu napada ruskog drona u Desnjanskom okrugu Kijeva zapalila trospratna skladišna zgrada, a vatra se proširila i na susedni objekat.

Spasioci su ugasili požar na površini od 900 kvadratnih metara, prenela je ukrajinska novinska agencija.

Tramp: SAD bi mogle dozvoliti Ukrajini da proizvodi rakete "patriot"

Američki predsednik Donald Tramp je nagovestio da bi Evropa i Ukrajina mogle da dobiju licence za proizvodnju američkih raketa "patriot".

Na pitanje novinara da li je spreman da uvede nove sankcije Rusiji, Tramp je rekao da postoji veliki pritisak na Putina.

"Ne mislim da mu se dopada šta se dešava", ocenio je Tramp.

Rekao je da bi "želeo" da ponudi bezbednosne garancije Ukrajini, ali i ocenio da je zauzeo "čvršći stav prema Rusiji nego što bi trebalo".

Prema njegovim rečima, Zelenski ima veliku podršku zemalja članica NATO-a.

Istakao je i da Rusija mnogo poštuje SAD.

"Radićemo na nekoj vrsti bezbednosnog sporazuma. Ako možemo da napravimo pravi dogovor, pomoći ćemo Evropi i radićemo na nekoj vrsti bezbednosnog paketa", rekao je Tramp.

Na pitanje da li je spreman da ode u Ukrajinu, Tramp je rekao da jeste, ali "radije kada se rat završi".

Naveo je da je Ukrajina veoma stručna po pitanju dronova, dodajući da bi SAD bile spremne da nabave ukrajinske dronove.

"Kupili bismo njihove dronove. Pravimo dronove, pravimo odlične dronove, ali oni imaju sposobnost da ih naprave mnogo, što je neverovatno da ih u ratnoj situaciji prave u podrumima", rekao je Tramp.

Erdogan: Turska će nastaviti da pruža vojnu pomoć Ukrajini

Turska će nastaviti da podržava Ukrajinu isporukama oružja iz sopstvenih vojnih zaliha, kao i kroz inicijativu PURL, dok će istovremeno koristiti svoje kanale komunikacije sa Rusijom kako bi podstakla mirno rešenje sukoba, izjavio je turski predsednik Redžep Tajip Erdogan uoči početka samita NATO-a.

"Pored vojne podrške koju smo Ukrajini pružili iz naših nacionalnih zaliha, nastavićemo da doprinosimo i kroz inicijativu PURL. Dok podržavamo Ukrajinu, istovremeno koristimo naše kanale komunikacije sa Rusijom kako bismo je ohrabrili da se okrene miru", rekao je Erdogan.

Istakao je da Turska podržava diplomatske napore usmerene ka postizanju trajnog mira u Ukrajini i da deli viziju američkog predsednika Donalda Trampa o okončanju rata.

Erdogan je ponovio i opredeljenost Turske za jačanje odbrambenih sposobnosti NATO-a i proširenje saradnje saveznika u oblasti odbrambene industrije.

"Nadam se da će ograničenja u saradnji među saveznicima, posebno u oblasti odbrambene industrije, biti ukinuta. Kolektivne odbrambene sposobnosti NATO-a mogu se ojačati samo kroz bližu saradnju“, poručio je turski predsednik.

Prema njegovim rečima, ukidanje takvih ograničenja neophodno je za ostvarivanje ciljeva NATO-a u oblasti saradnje odbrambenih industrija država članica.

Erdogan je naglasio i da se evropska bezbednosna arhitektura ne može posmatrati odvojeno od NATO-a, kao i da bezbednosne inicijative Evropske unije ne smeju da naruše jedinstvo Alijanse i transatlantske odnose.

Tramp: Rusija i Ukrajina će postići dogovor o okončanju rata

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će Rusija i Ukrajina postići dogovor o okončanju rata, navodeći da se taj dogovor "već dugo razrađuje", kao i da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski "veoma efikasan" i da "obavlja neverovatan posao".

Govoreći pred novinarima na marginama samita NATO-a zajedno sa Zelenskim, Tramp je ocenio da su Zelenski i ruski predsednik Vladimir Putin "teški likovi", ali i istakao da obojica žele da okončaju rat, prenosi Gardijan.

Kada je reč o ukrajinskim udarima duboko na ruskoj teritoriji, Tramp je rekao da je reč o eskalaciji koja "može pomoći da se rat završi".

Prema njegovim rečima, Zelenski sigurno želi da se vrati obnovi zemlje, umesto "smrti i razaranju".

"A Rusija je velika zemlja, i velika sila", rekao je Tramp, ocenjujući da je u poslednjih nekoliko nedelja postignut veliki napredak ka miru.

Naveo je da Ukrajina ima ogroman potencijal u retkim zemnim metalima, kao i da SAD "imaju ulog" u tome.

Ukazao je i da su on i Zelenski imali "dobar sastanak", kao i da su razvili dobar odnos.

"Teško je poverovati, zar ne? Od Ovalnog kabineta do sada, razvili smo veoma dobar odnos", rekao je Tramp, a Zelenski dodao da "tu nije kraj", na šta je Tramp odgovorio da je "samo početak".

Sprema se sastanak Mađara i Zelenskog

Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha izjavio je danas da će sa ministarkom spoljnih poslova Mađarske Anitom Orban, razgovarati o pripremama za sastanak predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i mađarskog premijera Petera Mađara.

Riter tvrdi da je otkrio ko zapravo upravlja napadima na Rusiju: „Sve vodi ka jednoj zemlji“

Bivši američki obaveštajni oficir Skot Riter izneo je niz tvrdnji o ratu u Ukrajini, ulozi zapadnih zemalja i razvoju ruske vojske, ocenjujući da iza pojedinih napada na ruske ciljeve, prema njegovom mišljenju, stoje britanske službe.

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Sastali se Zelenski i Tramp

Predsednik SAD Donald Tramp i njegov ukrajinski kolega Volodimir Zelenski sastali su se na marginama NATO samita u Ankari. "Pa, rešili smo mnogo ratova. A ovaj je onaj za koji sam mislio da će možda biti najlakši. Ali Putin je težak lik, a i ovaj čovek je težak lik. Nije najlakše, nije najlakša stvar. To je velika posvećenost", rekao je Tramp. Zelenski imao niz sastanaka na marginama NATO samita Zelenski održao niz sastanaka sa više svetskih lidera na marginama NATO samita u Ankari, uključujući s predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom i italijanskom premijerkom Đorđom Meloni. On se takođe sastao i sa južnokorejskim predsednikom Li Džae Mjungom, kao i sa dvostranačkom delegacijom američkog Kongresa, piše Gardijan. Šok snimak sa fronta! Ruski vojnik otvorio čokoladicu i ostao u neverici - otkrivena jeziva taktika Ukrajinaca! U jednom videu koji je brzo postao viralan, ruski vojnik pažljivo otvara čokolade i slatkiše pronađene u oblastima borbi u Ukrajini i otkriva skrivene mehanizme unutar njih - električne detonatore, male baterije, žice i druge komponente koje bi mogle izazvati eksploziju Ceo tekst možete pročitati OVDE. Šok izjava ukrajinskog vrha: NATO nema budućnost Bivši glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine i ambasador Kijeva u Londonu, Valerij Zalužni, izrazio je uverenje da je Severnoatlantska alijansa izgubila svoju perspektivu zbog nedostatka jedinstva po pitanju Ukrajine. Ceo tekst možete pročitati OVDE. Sikorski: Znamo šta Putin smera, bolje da to ne radi Znamo šta ruski predsednik Vladimir Putin namerava, i naša poruka za njega je da to ne radi, izjavio je ministar spoljnih poslova Poljske Radoslav Sikorski. "Rusija godinama vodi hibridni rat protiv nas. Zapad to nije priznao, mislim da sada svi to priznajemo. To su paljevine, to su atentati, to je mešanje u našu politiku, to su masovne dezinformacije i državni terorizam", rekao je Sikorski na marginama samita NATO-a u Ankari, prenosi Si-EN-En. Istakao je da u Evropi postoji "stalna zabrinutost" zbog ruskog hibridnog rata. Poljski novinski portal Onet preneo je prošle sedmice da su izvori bliski predsedniku Poljske Karolu Navrockom rekli da su Sjedinjene Američke Države prenele nekoliko upozorenja Varšavi o mogućnosti da Poljska može da bude napadnuta. Navodno, Poljska bi mogla da bude meta raketnih ili napada dronovima, ili bi ruski vojnici mogli da budu poslati u tu zemlju. Ukrajinsko vazduhoplovstvo: Uništen ruski avion Vazduhoplovne snage Ukrajine su prijavile uništenje ruskog aviona, ali još nisu navele koji je u pitanju. "Još jedan ruski teroristički avion je uništen danas – dobre vesti iz Ratnog vazduhoplovstva", navodi se u saopštenju . Prema preliminarnim, ali još uvek nepotvrđenim informacijama, reč je o ruskom lovcu-bombarderu Su-34. Gasprom: Napadnut gasovod "Plavi tok" Kompresorska stanica "Krasnodarska", koja je deo sistema za isporuku ruskog gasa Turskoj preko gasovoda "Plavi tok", napadnuta je bespilotnim letelicama, saopštila je kompanija Gasprom Kako se ističe, cilj napada izvedenog sinoć u 19.51 čas, bio je da se poremete nesmetane isporuke ruskog gasa Turskoj, prenosi Sputnjik. Na objektu je pričinjena šteta, a u toku su radovi na otklanjanju posledica napada. Zahvaljujući brzo preduzetim merama, isporuke gasa nisu prekinute, naveo je Gasprom. Gasovod "Plavi tok" povezuje Rusiju i Tursku, a položen je po dnu Crnog mora, od ruske crnomorske obale do azijskog dela Turske. Peskov: Kijev pokušava da napadne gasovode prema Turskoj Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je Rusija više puta upozorila Tursku na pokušaje Ukrajine da napadne objekte energetske infrastrukture povezane sa gasovodima "Plavi tok" i "Turski tok". "Više puta smo skretali pažnju našim turskim kolegama na veoma opasne aktivnosti kijevskog režima i stalne pokušaje napada na objekte energetske infrastrukture povezane sa transportom gasa preko 'Plavog toka' i 'Turskog toka'", rekao je Peskov na konferenciji za novinare, preneo je Sputnjik. Rekao je da Rusija preduzima mere kako bi smanjila rizik od, kako je ocenio, napada na međunarodni energetski sistem. Peskov je optužio ukrajinske vlasti za napade na objekte kritične energetske infrastrukture, navodeći kao primer i napade na tankere u Kaspijskom moru, koje je okarakterisao kao "terorističku aktivnost". GUR: Napali smo rafineriju u Saratovu Borci Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine, u okviru zajedničke operacije dubokog udara sa DGS-om, SBU-om, DGSU-om i drugim jedinicama Odbrambenih snaga, uspešno su napali Saratovsku rafineriju nafte u Ruskoj Federaciji, saopštio je GUR. Prema obaveštajnim podacima, u preduzeću je zabeležen požar. Lokalne vlasti u Ruskoj Federaciji i javnost su izvestili da su noćas dronovi pogodili ruske gradove Saratov i Borisoglebsk. Poslednje upozorenje Kremlja: Ako dopreme nuklearno oružje... Rusija će preduzeti kontramere ako se u baltičkim zemljama rasporedi nuklearno oružje, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov. "Suprotno očekivanjima zemalja koje donose takve odluke, to im neće doneti veću bezbednost", rekao je Peskov, komentarišući odluku Vilnjusa da pokrene proceduru kojom bi se omogućilo razmeštanje nuklearnog oružja. "Naprotiv, to će značajno povećati nivo opasnosti za njih, jer će prema takvim zemljama biti preduzete kontramere kako bismo mogli da zaštitimo svoje interese", upozorio je on. Švedska isporučuje Ukrajini 32 "gripena" Švedska će predati Ukrajini 32 lovačka aviona "gripen", objavio je švedski premijer Ulf Kristerson na samitu NATO-a u Ankari. On je pojasnio da je Kijev kupio 16 lovaca "gripen E" i da će besplatno dobiti isti broj lovaca prethodne generacije. Najvažnije iz novog brifinga ruskog Ministarstva odbrane Ruske oružane snage su, tokom noći, kao odgovor na terorističke napade u Ukrajini pokrenule grupni udar, gađajući objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu; Ruska vojska napala je logističke centre, objekte gorivne, energetske i transportne infrastrukture koje koriste ukrajinske snage; Ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su osam vođenih avionskih bombi i 903 ukrajinska drona u proteklih 24 sata; U Krasnom Limanu, grupe za pojačanje "Zapad" završavaju pretragu i uništavanje militanata iz 60. mehanizovane brigade ukrajinskih Oružanih snaga i 120. brigade teritorijalne odbrane; Jurišni odredi grupe snaga "Zapad", nastavljajući ofanzivu zapadno od Krasnog Limana, zauzeli su dva uporišta ukrajinskih jedinica; Ukrajinske Oružane snage su prvi put izgubile protivvazdušni raketni sistem "Rapid Rejndžer" britanske proizvodnje; Ukrajinske Oružane snage su u proteklih 24 sata izgubile približno 1.400 vojnika u zoni specijalne vojne operacije. Lideri NATO pozvali na jedinstvo, veća ulaganja u odbranu i nastavak podrške Ukrajini Lideri zemalja članica NATO-a poručili su danas uoči samita u Ankari da je neophodno da se očuva jedinstvo Alijanse, povećaju izdvajanja za odbranu i nastavi podrška Ukrajini, a pojedini zvaničnici su upozorili da Rusija ostaje glavna bezbednosna pretnja Evropi. Ostala još dva grada; "Povucite se" Ruska vojska treba da zauzme još dva važna grada, tj. Kramatorsk i Slavjansk, nakon čega ce cela teritorija Donbasa biti oslobođena, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov u intervjuu zapadnim medijima. Peskov je istakao da su ruski vojnici pre samo nekoliko dana saopštili da su zauzeli veoma važan grad u Donbasu, Konstantinovku. "Sada predstoji da se zauzmu još dva važna grada, Kramatorsk i Slavjansk. Nakon toga ce cela teritorija Donjecke Republike biti oslobodjena", rekao je Peskov, prenosi Sputnjik. Ceo tekst možete pročitati OVDE. Ukrajinsko "NE" Trampu: Kijev odbacio mirovni plan predsednika SAD! Kijev je odbacio mirovni plan predsednika SAD Donalda Trampa, koji se sastoji od 28 tačaka, pišu mediji. „Ukrajinski zvaničnici smatraju da će za okončanje sukoba biti potrebno promeniti odnos pritisaka na Moskvu, a ne pregovarati o još jednoj verziji istog mirovnog sporazuma“, navodi se u tekstu, prenosi Sputnjik. Ceo tekst možete pročitati OVDE. Najcrnje vesti za Zelenskog, ovo je kraj: Još dve evropske zemlje prestaju da šalju vojnu pomoć Bugarska i Mađarska objavile su da su iscrpele svoju vojnu pomoć Ukrajini. Bugarski premijer Rumen Radev je na marginama samita NATO-a objavio da njegova zemlja više ne može da pruža vojnu podršku Kijevu.



„Obezbedili smo 13 paketa. Nemamo više šta da isporučimo Ukrajini“, izjavio je on.



Prema njegovim rečima, zemlja može samo da nastavi da pruža tehničku pomoć za popravku opreme. Ceo tekst možete pročitati OVDE.

Civili iz Kurska oslobođeni, uskoro nova razmena zarobljenika Moskve i Kijeva

Svi kurski civili koji su bili zarobljeni u Ukrajini su oslobođeni, ali neki se i dalje vode kao nestali, izjavila je Jana Lantratova, komesar za ljudska prava u Rusiji.

Ona je istakla da će Moskva i Kiev uskoro sprovesti nove razmene ratnih zarobljenika.

Rezerve ne stižu na front

Precizni udari po industrijskim i logističkim čvorištima u Kijevu lišavaju Oružane snage Ukrajine resursa neophodnih za nastavak borbenih dejstava, uništavajući opremu i municiju pre nego što budu spremne za upotrebu, istakao je Sergej Lipovoj, predsednik Predsedništva Sveruske organizacije „Oficiri Rusije”.

U komentaru za portal Pravda.Ru, ovaj stručnjak je naglasio da je sistematsko uništavanje neprijateljskog vojnog potencijala na terenu najefikasnija taktika za suzbijanje agresije.

Ukrajinski dron ponovo udario na civile

Dron ukrajinskih Oružanih snaga napao je autobus koji je saobraćao od Krasnodara do Melitopolja, objavio je gubernator Zaporoške oblasti Evgenije Balicki.

„Ovo je očigledan teroristički čin“, naglasio je Balicki.

Potpuni haos u Tatarstanu; Najveća rafinerija van upotrebe

Ponovo dronovima pogođena rafinerija nafte u oblasti Saratov. Prema onome što pišu Kyiv Independent i Kyiv Post, istoimena rafinerija do sada je gađana više od 10 puta.

Osim ovog napada, Kyiv Post navodi da je udar izveden i na dva naftna postrojenja u Republici Tatarstan, dok Nexta navodi kako je napad izvršen i na vazdušnu bazu Borisoglebsk, koja se nalazi u Voronješkoj oblasti.

I ta je baza, u kojoj su bili smješteni borbeni avioni Su-34 i Su-25, već ranije je bila meta dronova i na nju su od 2024. izvršena najmanje tri napada.

Rusija pogodila objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa

Ruske oružane snage izvele su noćni napad na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

U saopštenju ruskog ministarstva navedeno je da je napad izveden "kao odgovor na terorističke napade na civilnu infrastrukturu", koristeći precizno navođeno oružje sa kopna, prenele su RIA Novosti.

Kako se navodi, pogođeni su objekti kompanije "Samsung Ukrajina", gde su se proizvodile i skladištile komponente za rakete FP-5 "Flamingo", kao i radionica za sklapanje bespilotnih letelica dugog i srednjeg dometa.

Lokalni ukrajinski mediji su preneli da je tokom noći u Kijevu odjeknulo više eksplozija, dok su se sirene za vazdušnu opasnost oglasile širom prestonice.

Stanovnicima Kijeva naloženo da ostanu u skloništima

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko objavio je jutros da su ruske snage pokrenule napad balističkim raketama na ukrajinsku prestonicu.

On je naveo da je pogođeno više objekata i da su buknuli požari u nekoliko gradskih okruga.

Gori fabrika u Kijevu

Rusija je pogodila industrijsko postrojenje kompanije „Samsung-Ukrajina” u Kijevu.

Dva tankera oštećena u napadu drona u Taganroškom zalivu u Rusiji

Dva tankera na putu ka Rostovu na Donu oštećena su u napadu dronom u Taganroškom zalivu, a dve osobe su povređene, izjavio je gubernator Rostovske oblasti Jurij Sljusar.

Prema njegovim rečima, dve osobe su zadobile lakše povrede. "Jedna osoba je zbrinuta na licu mesta, dok je druga prevezena u bolnicu. Odbili su hospitalizaciju", rekao je Sljusar u objavi na platformi Maks, prenosi TASS.

Gubernator je dodao da je posada na jednom od brodova morala da bude evakuisana. "Oštećeni tankeri su bili prazni, bez ikakvih naftnih derivata", rekao je on.

Ruski napadi na Ukrajinu:Povređeno najmanje 6 osoba, oštećene zgrade i infrastruktura

Najmanje šest osoba povređeno je tokom noćnih ruskih napada na Kijev i Harkov, dok su u više delova Ukrajine izbili požari i pričinjena je materijalna šteta na stambenim i infrastrukturnim objektima, saopštili su danas ukrajinski zvaničnici.

Državna služba za vanredne situacije Ukrajine saopštila je da su dve osobe povređene u raketnom napadu na Kijev, preneo je Ukrinform. Prema navodima spasilaca, nakon napada izbili su požari u Desnjanskom i Svjatošinskom okrugu ukrajinske prestonice.

U Svjatošinskom okrugu vatra je zahvatila upravnu zgradu i skladište, dok je na drugoj lokaciji izbio požar u garažama, ali je on kasnije ugašen. U granatiranju su oštećeni i jedna upravna zgrada, kao i tramvaji.

Najmanje devet osoba povređeno u ruskom napadu na Odesu

Najmanje devet osoba povređeno je danas u ruskom napadu na Odesu, od kojih jedna teško, saopštio je načelnik Odeske vojne uprave Serhij Lisak.

On je objavio na Telegramu da je hospitalizovano pet povređenih osoba. U ruskom napadu na Odesu oštećena je infrastruktura, preneo je Ukrinform.

Zelenski: Ukrajina i Estonija potpisale sporazum o saradnji u odbrani

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da su Ukrajina i Estonija potpisale sporazum o saradnji u oblasti odbrane u okviru inicijative "Sporazum o dronovima", koji predviđa zajednički razvoj odbrambene proizvodnje i jačanje kapaciteta za zaštitu vazdušnog prostora dve zemlje.

Zelenski je, nakon sastanka sa premijerom Estonije Kristenom Mihalom u Ankari, saopštio da potpisani sporazum predstavlja korak ka intenziviranju saradnje dve zemlje, ali i potvrdu međusobnog poverenja.

"Potpisujemo ovakav sporazum sa veoma bliskim prijateljem i to za nas ima veliki značaj. Zajednički ćemo razvijati odbrambenu proizvodnju u obe zemlje, uključujući ključne kapacitete za zaštitu našeg neba“, naveo je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks.

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