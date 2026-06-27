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Obraćanje predsednika Vučića

"Hvala vam na veličanstvenom dočeku. Spustite transparente, hoću da vidim ljude. Ljudi su nam najvažniji. Video sam da ste iz svih krajeva Srbije došli. I iz RS, Severne Makedonije, Crne Gore... hvala vam zbog toga."

"Hvala vam što ste po ovom užasno teškom vremenu došli i što vam nije bilo teško da budete danas ovde."

"Nezaposlenost je bila na rekordnom evropskom nivou, favrike su se zatvarale svakog dana. Ponižavali smo se svuda u regionu i svetu. Ćutali smo kada se odvajala CG, kada se odvajalo KiM. Pravili su se da ne vide, sklanjali u druge zemlje... I te 2012. kada su ljudi odlučili da menjaju stvari, zatekli smo praznu kasu, u kojoj nije bilo ni za prvu isplatu penzija. Za ovih 14 godina promenili smo i uradili mnogo toga. Ne ja, nego svi vi. Ja ništa ne bih mogao da nije bilo vas koji ste bili sigurni da možemo bolje da vodimo Srbiju. Sačuvali smo slobodu, nezavisnost, zaposlili 500.000 ljudi više. Doveli desetine milijardi investicija, otvarali fabrike. Istovremeno smo gradili zemlju. Za 12 godina izgradili smo 651 km autoputeva i saobraćajnica, u prethodnih 70 godina su igradili manje. I to vi gradite građani Srbije, jer kada smo ujedinjeni možemo sve. Vi ste svi koji su znali kako da sačuvate Srbiju u odsudnom trenutku."

"Neretko mislimo da se stvari podrazumevaju. To nije tako. Mnogi su 2000. mislili ne može da bude gore, a onda su došli oni koji su nam uzeli budućnost."

"Nisam ovde da vam kažem da smo bezgrešni. Nismo. Mnogo smo ljudi postavljali koji su brinuli o sebi a ne o građanima. Takvih ljudi moramo da se rešavamo. Da pronađemo ljude koji će živeti za Srbiju a ne za svoj džep."

"Uvek hoćemo da razgovaramo, ali nećemo da pregovaramo čije je Kosovo i Metohija. Znate šta piše u Ustavu, to je za nas sveto pismo i uvek ćemo ga poštovati."

"Suočavali smo se sa mnogo izazova, od poplava, migrantske krize, rata u Ukrajini, korone... Danas je Srbija jedna od najbrže rastućih zemalja u Evropi, sledeće godine prvi u Evropi. Nemojte da zaboravite da smo tamo 2014. zaostajali za gotovo svima u regionu. Crna Gora je za 50 posto imala veće plate, danas smo ispred njih. Posebno hoću da se zahvalim penzionerima. Zato vam obećavam u ponedeljak ćete čuti novi plan, i sledi vam veliko povećanje penzija već u novembru ili decembru, a imaće i pre toga nešto što će da vas obraduje."

"Ovo je za mene poslednji put da vam se pred ovolikim brojem ljudi obraćam kao predsednik. 14 godina verno služim svojoj zemlji, na svakom mestu sam vam verno služio. Volim Srbiju više od svega. Nikada nikome nisam hteo da služim osvim otadžbini Srbiji i vama. Govorili su vam da nikada neću napustiti predsedničko mesto. Ovo su moji poslednji dani i nedelje kao predsednika republike. Beskrajno sam vam zahvalan, što ste razumeli, verovali. A ja vam kažem da sam vam služio i vernije od onoga što ste mogli da zamislite. Nisam hteo da se savijem, jer sam znao da je iza mene Srbija, najveća svetinja na kugli zemaljskoj."

"Pokušali su da nam unište zemlju. Hteli su Srbiju na kolenima, uništili nam fakultete i škole, da bi ih pretvorili u odbore stranaka. Pokušali su da nam unište budućnost. Da nam ukinu demokratiju. I nisu za to kriva deca ni studenti, oni su samo naivno poverovali da oni odlučuju. Prvo su bili igračka u rukama političara, a onda u nekim drugim. Samo sa svojim predsednikom nisu hteli da razgovaraju. Nema stranca s kojim nisu razgovarali ti sa Univerziteta."

"Moramo da gledamo u budućnost. Moramo da brinemo i našem narodu van granica Srbije, ne ugrožavajući nikoga. Zato sam zahvalan i Dodiku i Kneževiću koji su ovde. Naša je obaveza da uvek budemo uz njih i bićemo. Hoću da se zahvalim i Bošnjacima iz Pazara kojih je danas došlo mnogo. Neka kažu ko im je izgradio najviše puteva i bolnica."

"Mi u budućnost moramo da žurimo, ne možemo da čekamo. Moramo da se razvijamo najbrže. Mi ćemo od avgusta da pravimo ove robote u Srbiji. Moramo da otvaramo data centre, da obezbedimo energetski sistem, gasne elektrane, hidro centrale, male pa i velike nuklearke, jer će struja da bude najvažnija. Ne možemo samo da čekamo da prođe još jedan dan, mi moramo da po svaku cenu čuvamo svoju vojnu neutralnost. Hoćemo da mi sami čuvamo svoje nebo, ne neka strana vojska. Nema cenu jer to je sloboda. Tada ste slobodni."

"Sutra je Vidovdan, pogledajte snagu svoje Vojske, videćete zašto niko neće moći da napadne Srbiju."

"Ne moramo mi da ispunimo svaki zahtev i nikada to nismo učinili. Srbija samostalno donosi odluke. Ali sve ono što je dobro, kada se nalazimo na evropskom putu. Ali da mi kvarimo prijateljstva, poput Kine, Rusije - nećemo to da radimo. Mi svoje prijatelje kada je teško ne bacamo. Čuvamo ta prijateljstva. A da li ćemo da požurimo na evropskom putu da, uradićemo ono što su nam obaveze."

"Moramo našem narodu da ponudimo jedinstvo. Oni su pokušali da podele naše porodice, naše društvo. Naše deke i bake, roditelje od dece. I svi zajedno da se posvađaju. A naš je poziv da razgovaraju jedni sa drugima. Ništa preče ne postoji."

"Moraćemo još mnogo toga da menjamo u zdravstvu. Kada dođe pacijent on je bog za svakog lekara. Tako moraju da se ophode. Naš obrazovni sistem. Konkurencija mora da vlada, a ne da imamo političke parazite na Univerzitetima koji traže sve više para a za decu sve slabije znanje. Mi vas plaćamo i hoćemo da nam deca imaju više znanja."

"Za dve godine prosečna plata će biti 1.400 evra. Ali posebno hoćemo najsiromašnijima da pomognemo. Ima mnogo onih koji žive bogato, ali i onih koji žive slabije. Sada ćemo i onima koji su siromašniji mnogo više da pomažemo."

"Ono što je važno, to je da mi priznamo naše greške. Ja ću svoje da priznam. Ali ono što vas molim, da na svakom mestu pokažete poštovanje prema ljudima."

"Moramo da promenimo odnos i prema političkim protivnicima. Mi moramo prvi da osudimo nasilje. Lagali su za Sarajevo safari, pa za zvučni top. Ali ne sme da bude osvete i revanšizma za prethodnih godinu i po dana."

"Hoću da se zahvalim svim koalicionim partnerima s kojima smo do sada obavljali vlast.Što su neretko bili uz nas. Razumem ih."

"Ja ću sada da vam iznesem predlog. Još nekoliko nedelja ću biti predsednik, tada podnosim ostavku. Ništa nije doživotno, i hvala Bogu da nije. Za nekoliko nedelja podneću ostavku. Rekao sam predsedniku SNS, da ću na predstojećim izborima, ako budu tražili, pomoći da dobijemo narodno poverenje i da sve ovo o čemu sam govorio ostvarimo."

"Ujedinjena Srbija" - to je moj predlog za ime liste. Verujem da ćemo da ih pobedimo ubedvljivije nego ikada. Izaći ćemo sa programima. Ja ću u narednom periodu da pomilujem mnoge ljude, i naše i njihove. Jer su to sve naši ljudi. Mi smo jedna porodica. Neću moći sve, one koji su činili najteža dela. Ali oni koji su iz neznanja i nehata činili neka dela, progledaću kroz prste."

"U ovoj zgradi ću da ostavim čiste račune, nikada nisam ništa uzeo od države. Živeo sam za Srbiju, a ne od Srbije. Niko nikada neće moći ništa da mi pronađe."

"Hvala vam što ste sve ove godne bili uz Srbiju. Za pobedu, najveću i najjaču. Za naš narod u RS, Crnoj Gori, svuda. Za našu Srbiju. Za sve koje su trpeli teror, i za one koji su sprovodili teror, jer će i oni biti zajedno sa nama."

"Moravac" robota uz muziku Vuka Đokića

Vuk Đokić, dečak koji je sa samo 13 godina osvojio svetsku titulu u harmonici, izvodi čuveno srpsko kolo "Moravac" dok roboti igraju.

Obraćanje Tijane Milovanov

"Beograd je danas najlepši grad na svetu. Ujedinio je sve nas koji smatramo da je Srbija jedna porodica. Kao glumica imala sam priliku da igram mnoge uloge. Ali kada sam počela da radim sa decom shvatila sam da ne postoji ta gluma koju deca ne mogu da prepoznaju. I u politici je tako, jer građani uvek znaju istinu."

"Danas govorim u ime roditelja koji ne odustaju, u ime dece. Deca ne traže sažaljenje, već mogućnost da rastu i da se razvijaju. Sve su to pokušali da unište, ali na sreću nisu uspeli."

"Danas govorimo da su sredstva za lečenje dece povećana za 200 puta. Pre dolaska Aleksandra Vučića niko se u Srbiji nije lečio od retkih bolesti. Danas je takvih ljudi preko 1.000. Zato je važno da budemo ujedinjeni. Jer svi znamo šta je dobro za našu decu. Budimo društvo koje nikada neće pitatko kako možemo da pomognemo, već kako možemo još više."

Počinje centralni program

Tačno u 18 časova počinje centralni program velikog skupa "Srbija jedna porodica".

Centralni program počeo je izvođenjem himne Srbije.

Voditelji Jelena Đukić i Lazar Ristovski izašli su na binu.

Snimak najveće zastave Srbije iz drona

Ljudi i dalje pristižu

Ogroman broj ljudi je već ispred Narodne skupštine a kolone građana nastavljaju da pristižu!

Vučić: Hvala Srbijo!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na društvenim mrežama povodom skupa "Srbija jedna porodica".

Aca Lukas zabavlja građane

Na binu je izašao i Aca Lukas koji je podigao atmosferu do usijanja.

Mali: Pokušali su da nam rasture porodice, državu, danas stavljamo tačku na sve to

"Pokušali su da nam rasture porodice, državu. Danas stavljamo tačku na sve to. Hoćemo da zajedno sa svim građanima pokažemo kako se borimo za svoju zemlju. Neka ova zastava govori više od svih mojih reči."

"Očekujem veoma važne vesti za građane Srbije i zato je važno da ga svi čuju. I stvari koje se odnose na ekonomski program, budućnost Srbije, ali i ono što ćemo u ponedeljak da pokažemo. Da pokažemo koliko je jaka Srbija. Očekujemo i ime liste, idemo na izbore i neka Srbija pobedi. Srbija pobeđuje."

"Da budem iskren jesam. Pričamo sa ljudima svaki dan, ljudima je dosta blokada i nasilja. Hoće da radimo. Puno mi je srce. Ovo je podrška našem predsedniku, i podrška Srbiji," rekao je Mali.

Siniša Mali: Ponosni na srpsku trobojku!

Na skupu "Srbija jedna porodica" učesnici su razvili najveću srpsku zastavu do sada, koja je, kako je ranije najavljeno, duga više od 500 metara i široka 10 metara. Zastavu od Ulice kneza Miloša prema Domu Narodne skupštine nosi veliki broj učesnika skupa, a na čelu kolone je ministar finansija Siniša Mali.

Ministar Siniša Mali objavio je na Instagramu fotografije džinovske srpske zastave koju nosi zajedno sa građanima.

"Ponosni na srpsku trobojku! Srbija pobeđuje," naveo je Mali uz objavu.

Građani za "Alo!": Nema boljeg predsednika

"Nema boljeg predsednika, došli smo da podržimo Aleksandra Vučića. On je najbolji političar što se tiče i spoljašnje i unutrašnje politike. Vrućina nam ne smeta, i uvek bih došla."

"Ne može da prođe, Srbija je jača. Mi smo tu i ne mogu nam ništa," rekli su o blokaderima.

"Upravo sam zaokružila penzije, izgradnja, školstvo, cene lekova, privreda. To je po meni najvažnije," rekla je jedna sugrađanka za Alo!

Brnabić: Vučić želi da čuje svoj narod

"Jedva čekam da ga čujemo. Znam da je sam pisao ovu listu prioriteta za koje ljudi danas glasaju. Znam da iskreno želi da čuje svoj narod."

"Atmosfera je prelepa, ovo je verovatno najlepši skup koji smo ikada imali. Mnogo je ljudi sa Kosova i Metohije, iz Republike Srbije, iz dijaspore. To pokazuje kolika je podrška predsedniku Vučiću," rekla je Brnabić.

Veterani došli da podrže Vučića

Na skup u Beogradu došli su i veterani kako bi podržali predsednika Aleksandra Vučića.

Ministar Siniša Mali stigao je na skup "Srbija jedna porodica". On će zajedno sa građanima nositi najdužu srpsku zastavu.

Na skup "Srbija jedna porodica" došao je i Miša Todorović koji je izgubio sina u masakru u Dubonu.

On je objavio i poruku "Idemo da podržimo našeg predsednika."

Počinje program skupa

Ispred Narodne skupštine počeo je zabavni program, a Nadežda Biljić izašla je na binu.

Kolone i dalje pristižu

Građani iz svih krajeva Srbije i dalje pristižu u Beograd.

Veliki broj mladih došao je da podrži predsednika Vučića.

Korteo mladih

Korteo koji čine mladi učesnici skupa "Srbija jedna porodica" krenuo je od Zelenog venca ka Domu Narodne skupštine, gde se skup održava.

Njima su se pridružili građani koji su peške došli iz Novog Sada, Sremske Mitrovice i Rume. Oni nose zastave Srbije i zastave na kojima piše "Srbija pobeđuje".

Veliki broj građana iz opština Pirot, Dimitrovgrad, Babušnica i Bela Palanka na putu su za Beograd. Oni su objavili i snimak uz poruku "Za Srbiju! Vidimo se!"

Vučević: Dosta je bilo podela

"Nas je malo, mi nemamo taj luksuz da se delimo, mi moramod a budemo ujedinjeni," rekao je Vučević.

"Biće i preko 3.000 bajkera, premašen je odziv, tako da će to biti nešto do sada neviđeno. Zastava koje će biti pokazana je takođe poziv na sabranje."

"Daće bog da se ovako okupimo i na Gazimestanu. Možda to nećemo moći da dočekamo mi, ali će možda naši potomci ako mi verujemo u to. Čekali smo mi slobodu vekovima kad je trebalo:"

Mladi koje smo danas zatekli na skupu "Srbija jedna porodica" poručuju da je politika predsednika Vučića "jedina ispravna priča."

"Mnogo je učinio za zemlju, ovako nikada nije bilo", kaže jedan od mlađih učesnika velikog skupa.

Mali krenuli sa Zelenog venca

Veliki broj mladih stigao je do Zelenog venca odakle kreće ka Skupštini Srbije.

Bajkeri se okupljaju kod Palate Srbija

Kod Palate Srbija na Novom Beogradu stigao je veliki broj bajkera, koji će kasnije krenuti kroiz grad na skup "Srbija jedna porodica", koji se danas održava na platou ispred Skupštine Srbije.

Sa bajkerima su i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin. Bajkeri nose kačkete na kojima piše "Srbija pobeđuje".

Građani pristižu ispred Skupštine Srbije

Veliki broj građana prelazi Brankov most krećući se ka Zelenom vencu i dalje ka Skupštini Srbije. Čuju se povidi "Srbija, Srbija" i "Vučić Aleksandar".

Mladi koji pristižu iz pravca Zelenog venca nose veliki transparent na kojem piše "Srbija je uz Vučića".

Atmosfera ispred Narodne skupštine iz minuta u minut postaje sve življa. Jedan od učesnika velikog skupa kaže da se kreće ka Pionirskom parku, "bastionu slobode", kako kaže, gde je pobeđena obojena revolucija.

"Dosta je bilo terora blokadera", poručio je.

Srbi iz Beča krenuli u Beograd da podrže Vučića

Srpska dijaspora iz Beča krenula put Beograda kako bi prisustvovala veličanstvenom skupu pod nazivom "Srbija, jedna porodica" i pružila podršku politici predsednika Aleksandra Vučića.

Srbi iz Beča, koji su jutros krenuli ka Beogradu kako bi prisustvovali skupu "Srbija - moja porodica" i pružili podršku politici predsednika Aleksandra Vučića i Vladi Srbije, u glavni grad, prema planu, stići će do 15 časova.

Evo kako izgleda glasački listić

Glasanje i odabir prioriteta razvoja naše zemlje počelo na velikom skupu u centru Beograda, a Alo! ekskluzivno objavljuje glasački listić i ponuđene teme.

Kako izgleda glasački listić pogledajte na fotografiji:

Kolona stigla u Zemun

Kolona građana koji su krenuli iz Novog Sada, Rume i Sremske Moitrovice na veliki skup u Beogradu stigla je do Zemuna.

Stižu Srbi iz Severne Makedonije

Srbi iz Severne Makedonije, koji su jutros krenuli ka Beogradu kako bi prisustvovali skupu "Srbija - moja porodica" i pružili podršku politici predsednika Aleksandra Vučića i Vladi Srbije, stigli su do Niša, a u glavni grad Srbije, prema planu, stići će do 15 časova.

Jedan od onih koji su krenuli u Beograd, Saša Bogdanović, kaže za Tanjug da među njima ima članova raznih udruženja, različitih političkih stranaka, ali da se okupili ostavljajući po strani sve međusobne razlike i zajedno krenuli na put da pruže podršku politici koja je dobra za Srbe u dijaspori.

Navodi da će se, kada stignu u Beograd, U ulici Kneza Miloša pridružiti onima koji budu nosili zastavu dužu od 500 metara do platoa ispred Narodne skupštine.

"Hoćemo da damo podršku politici predsednika Aleksandra Vučića i Vladi Srbije, premijeru, ministrima jer uz ovu politiku i Srbi iz Severne Makedonije nisu zaboravljeni, matica misli na nih", istakao je Bogdanović.

Dodao je da politika koju vodi predsednik Vučić i Vlada Srbije doprinosi i odnosima između Srbije i Severne Makedonije koji su, kako je rekao, sve bolji. Bolji odnosi sa Srbijom, kako je rekao Bogdanović, doprinose i daljem razvoju makedonskog društva, sporta, kulture, ekonomije. "A to je odlično za nas Srbe iz Severne Makedonije", naveo je Bogdanović.

"Dobro došli u Beograd"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se putem zvaničnog instagram naloga video porukom.

Na snimku, vidimo humanoidnog robota kako predsedniku dodaje olovku, a Vučić je zatim poželeo dobrodošlicu svim građanima na veliki skup:

"Dobro došli u Beograd, da zajedno gradimo budućnost Srbije!"

Alo! u razgovoru sa građanima

Kako je jedan gospodin rekao za naš portal, on je danas na skupu da podrži predsednika Srbije, Aleksandra Vučića.

Jedna građanka je posebno istakla brigu predsednika Vučića za starije građane:

Srđana iz Beograda kaže da je na skup došla već u pola 8 da podrži predsednika i čuje novosti koje će biti objavljene:

Predstavnica žena Carkog grada, iz Kruševca, kaže da je njihova podrška predsedniku Vučiću bezuslovna.

Objekat posvećen nasilju blokadera

Jedan od interesantnih objekata na današnjem skupu ispred Narodne skupštine prikazuje nasilne scene koje su blokaderi priredili Srbiji u poslednjih godinu ipo dana.

Kako izveštava Alo! reporter, objekat je slabo posećen.

Sve veće kolone ljudi se kreću ka Beogradu

Sve veće kolone ljudi se kreću ka Beogradu na skup podrške Srbiji i politici predsednika Aleksandra Vučića. Građani stižu iz svih krajeva Srbije - Aranđelovca, Topole, Smederevske Palanke, Mladenovca, Kragujevca, Sopota, Lazarevca, Obrenovca i Čukarice.

Alo! ispred Narodne skupštine

Sve je spremno za zvanični početak skupa "Srbija, jedna porodica".

Na Trgu Nikole Pašića počeo dečji program u okviru skupa Srbija jedna porodica

Na Trgu Nikole Pašića počeo je dečji program u okviru skupa "Srbija jedna porodica".

Za najmlađe su obezbeđene likovne i kreativne radionice, nastupi mađioničara, sportske animacije.

Tu su i popularne maskote iz crtanih filmova, dvorci na naduvavanje, sportske igre na parteru. Glavni deo programa skupa počinje u 18 časova.

Sadržaj za najmlađe je spreman

I za naše najmlađe predviđen je bogat program, koji će početi posle 11 časova. Mališani će moći da uživaju na toboganima, a i da se slikaju sa omiljenim crtanim junacima.

Mališani će moći da uživaju u zabavi na džinovskim toboganima na naduvavanje, ali i da fotografišu, zabave i slikaju sa najpopularnijim crtanim junacima.

Tri dana pešačenja

Građani iz raznih delova Srbije pešače već tri dana, a iz Beograda će sa velikog skupa "Srbija, jedna porodica" poslati poruku mira i ljubavi.

Kolona krenula ka Zemunu

Građani su iz Batajnice krenuli za Zemun, odakle će se uputiti ka Narodnoj skupštini.

Veličanstveni doček u Batajnici

Kolona građana koji su krenuli iz Novog Sada, Rume i Sremske Moitrovice na veliki skup u Beogradu stigla je do Batajnice.

Usput, oni pevaju patriotske pesme, Sunce im ne smeta a u srcu imaju samo Srbiju. Građani su ih dočekali u velikom broju, a ponudili su im pogaču i so što je stari srpski običaj.

Kolona će iz Batajnice nastaviti ka Zemunu, a konačna stanica je Beograd.

Podsećamo, oni su se uputili na veliki skup ispred Skupštine Srbije. Glavni deo programa počinje od 18 časova.