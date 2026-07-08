Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je imao dobar sastanak sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, na kojem je, kako je istakao, naglašena potreba za jačanjem ukrajinske protivvazdušne odbrane (PVO) zbog intenziviranih ruskih napada.

"Predsednik Tramp i ja razgovarali smo o nekim idejama koje bi mogle da ojačaju naše pozicije i približe mir", napisao je Zelenski na platformi Iks nakon sastanka održanog na marginama samita NATO-a u Ankari, prenosi Rojters.

Zelenski je održao i kratke trilateralne razgovore sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i sirijskim predsednikom Ahmedom al Šarom na marginama samita NATO-a u Ankari, rekao je novinarima savetnik ukrajinskog predsednika. On nije izneo detalje sa susreta, prenosi agencija.

Ukrajinski predsednik održao je danas niz sastanaka sa više svetskih lidera na marginama NATO samita u Ankari, uključujući sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom i italijanskom premijerkom Đorđom Meloni. On se, takođe, sastao i sa južnokorejskim predsednikom Li Džae Mjungom, kao i sa dvostranačkom delegacijom američkog Kongresa, piše "Gardijan".