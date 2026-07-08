Na sastanku Vladimira Putina sa ruskim zvaničnicima u Kremlju istaknuto je da bi decentralizovana proizvodnja goriva mogla da pomogne u prevazilaženju krize izazvane napadima na velike rafinerije i skladišta nafte.

Predlog je izneo šef Zabajkalskog regiona, koji je ocenio da bi razvoj manjih postrojenja omogućio stabilnije snabdevanje tržišta u uslovima povećanih rizika.

- Takva proizvodnja goriva je neophodna kako bi se prevazišla kriza u situaciji kada su velika energetska postrojenja izložena napadima - naveo je on.

Putin je podržao ovu ideju, ističući da bi šira mreža manjih rafinerija otežala Ukrajincima njihovo potpuno uništavanje.

- Što je mreža šira, to ju je teže oštetiti - rekao je ruski predsednik.

Energetska kriza postala ozbiljan izazov

Rusija se poslednjih meseci suočava sa pritiscima u sektoru goriva zbog kombinacije više faktora - povećane domaće potražnje, problema u radu pojedinih rafinerija i posledica napada dronovima na energetsku infrastrukturu.

Ruske vlasti su ranije uvodile različite mere kako bi stabilizovale tržište, uključujući ograničenja izvoza goriva i promene u režimu snabdevanja.

Moskva menja strategiju energetske infrastrukture

Dosadašnji model oslanjao se uglavnom na velike rafinerije koje proizvode ogromne količine goriva, ali su zbog svoje veličine i koncentracije postale strateški ranjive mete.

Nova strategija podrazumeva veću decentralizaciju proizvodnje i stvaranje većeg broja manjih objekata koji bi mogli da nastave rad čak i u slučaju udara na pojedinačne lokacije.

Analitičari ocenjuju da bi takav pristup mogao povećati otpornost sistema, ali bi zahtevao velika ulaganja, vreme i dodatne kapacitete u industriji.