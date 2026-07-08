"Sasvim je jasno da neprijatelj želi da nanese štetu ekonomiji, ali što je najvažnije, želi da stvori nervoznu atmosferu u društvu. Razumemo da je to nemoguć zadatak. Ruski energetski sistem ima vrlo visoku rezervu održivosti. Jednu od najviših u svetu", rekao je Putin na sastanku o radu transportne i industrije goriva.

Odluke o podršci Krimu i južnoj Rusiji gorivom moraju se doneti odmah, poručio je šef države.

"Akcije za podršku ljudima koji tamo žive i dolaze u posetu na odmor moraju se preduzeti sada, a ne kasnije. Ove odluke moraju se doneti što je pre moguće", rekao je Putin.

Osim toga, istakao je da građani ne smeju da osećaju opterećenje zbog stanja sa gorivom.

"Moramo, naravno, zadovoljiti potrebe vladinih agencija, agencija za sprovođenje zakona i snaga bezbednosti za gorivom – to je očigledno. Ali takođe moramo imati na umu da građani ne bi trebalo da osećaju nikakav poseban teret", rekao je šef države tokom sastanka.

Predsednik je naložio da se njemu i premijeru Mihailu Mišustinu redovno dostavljaju izveštaji o situaciji u ruskoj gorivnoj industriji. Osim toga, naveo da je neophodno da i nezavisne benzinske stanice dobijaju isporuke goriva.

"To su privremene, potpuno očigledne stvari, a povezane su i sa akcijama za ometanje sezone odmora, odmora naših građana na jugu zemlje, uključujući Krim", kazao je ruski lider.

Rusija je ovog leta doživela poremećaje u snabdevanju gorivom zbog promena u logistici, rekao je ranije zamenik premijera Aleksandar Novak. Da bi se situacija poboljšala, vlada je preduzela niz mera, uključujući zabranu izvoza benzina i obezbeđivanje poreskih olakšica za uvoz goriva i povećanje domaće proizvodnje.

Novak je na današnjoj sednici istakao da je u terorističkim napadima Ukrajine oštećen niz fabrika koje prerađuju naftu, a smanjenje proizvodnje goriva dovelo je do promena u rutama isporuke goriva krajnjim potrošačima. Osim toga, zamenik premijera je danas izjavio da je Rusija uvela potpunu zabranu izvoza dizel goriva, a da će u julu početi da uvozi naftne derivate iz drugih zemalja.