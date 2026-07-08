Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je posle sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim na samitu NATO u Ankari da bi Vašington mogao da odobri Ukrajini licencu za proizvodnju raketa za protivvazdušni sistem Patriot, dok bi Sjedinjene Države mogle da kupuju ukrajinske dronove.

Tramp: "Napravite ih sami"

Govoreći o isporukama raketa Patriot, Tramp je rekao da bi jedna od tema razgovora mogla biti upravo izdavanje licence Ukrajini za njihovu proizvodnju.

- Jedna od stvari o kojima ćemo razgovarati jeste da ćemo vam dati licencu za proizvodnju Patriota. To je prilično kul, zar ne? Na ovaj način ne možete da se žalite da vam ne dajemo dovoljno. Kažem, napravite ih sami - rekao je Tramp.

Uz osmeh je dodao da kompanija koja proizvodi rakete još nije obaveštena o toj ideji, ali da veruje da će biti zadovoljna.

SAD zainteresovane za ukrajinske dronove

Američki predsednik pohvalio je ukrajinsku industriju bespilotnih letelica i ocenio da je Kijev razvio izuzetne proizvodne kapacitete uprkos ratnim uslovima.

- Kupovali bismo njihove dronove. Oni imaju neverovatnu sposobnost da ih proizvode čak i u ratnim uslovima - rekao je Tramp.

Dodao je da Ukrajina raspolaže stručnim kadrovima koji bi mogli da proizvode i rakete Patriot.

Govorio i o Putinu

Tramp je otkrio da je odbio predlog ruskog predsednika Vladimira Putina da se eventualni mirovni pregovori održe u Moskvi.

- Pitao sam ga gde bi želeo da se sastanemo. Rekao je da bi idealno bilo u Moskvi. Rekao sam da to jednostavno ne funkcioniše - naveo je Tramp.

Istovremeno je izrazio uverenje da će se Putin i Zelenski sastati.

- Nešto će se dogoditi. Biće pozitivno - rekao je američki predsednik.

U jednom trenutku Tramp je napravio lapsus kada je Zelenskog oslovio kao "predsednika Putina", što je izazvalo pažnju medija.

Poruka NATO saveznicima

Na zatvorenom sastanku lidera NATO, Tramp je poručio da želi da Sjedinjene Američke Države ostanu deo Alijanse.

Prema navodima Reutersa, rekao je i da je Vašington spreman da nastavi prodaju oružja saveznicima.

Izvor: Sky News, The Guardian, Reuters