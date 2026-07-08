Sjedinjene Američke Države su počele da vraćaju vojne avione za dopunu goriva u letu na Bliski istok u trenutku rastuće eskalacije sukoba sa Iranom, objavio je izraelski javni servis Kan.

Avioni za dopunu goriva evakuisani su iz regiona Bliskog istoka u Evropu poslednjih nedelja kada je izgledalo da su se tenzije između strana smanjile, nakon potpisivanja memoranduma o razumevanju o trajnom okončanju rata SAD i Izraela protiv Irana, prenosi Tajms of Izrael.

Vojska Sjedinjenih Američkih Država večeras je saopštila da po nalogu američkog predsednika Donalda Trampa izvodi nove napade na Iran.