Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je izveden masovni napad na ciljeve kijevskog režima. U napadu je upotrebljeno precizno naoružanje sa kopna, mora i iz vazduha, kao i borbene bespilotne letelice.

Navedeno je da je napad izveden kao odgovor na ukrajinske napade na civilnu infrastrukturu na teritoriji Ruske Federacije. Glavne mete bili su objekti u Kijevu i Kijevskoj oblasti, kao i infrastruktura ukrajinskih vojnih aerodroma u više ukrajinskih regiona.

Između ostalog, bilo je izveštaja o oštećenjima postrojenja u kompaniji Radioniks, istraživačko-proizvodnom postrojenju koje se bavi proizvodnjom sistema za navođenje ukrajinskih raketa.

To uključuje rakete Flamingo, Fajer Point-7, Fajer Point-9 i Neptun-MD. Izveštaj se takođe odnosi na rakete zemlja-vazduh projekta Klon.

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