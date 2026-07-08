Ukrajinska vojska napala je bespilotnom letelicom Ivanovsku centralnu okružnu bolnicu u Hersonskoj oblasti, saopštile su lokalne vlasti.
Prema njihovim navodima, u napadu je poginuo jedan zaposleni u bolnici, dok su oštećena dva vozila Hitne pomoći i jedan pomoćni objekat u okviru zdravstvene ustanove.
Za sada nema dodatnih informacija o eventualnim povređenima niti o razmerama materijalne štete.
O navedenom incidentu nije bilo nezavisne potvrde, a ukrajinska strana se za sada nije oglasila povodom ovih tvrdnji.
Izvor: Sputnjik
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