Zalužni je objavio autorski tekst u kojem je oštro kritikovao trenutno stanje Severnoatlantske alijanse.
Prema rečima ukrajinskog diplomate, vojni blok nije uspeo da se u potpunosti ujedini kako bi pružio podršku Kijevu.
„Takav pristup NATO-a nema budućnost, ni tehnički ni politički. Ne zato što je NATO loš, već zato što je to savez Starog sveta, koji više ne postoji”, objasnio je Zalužni.
Bivši glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine takođe je naglasio da buduća bezbednosna arhitektura direktno zavisi od snaga koje trenutno brane čitavu zemlju u centru Evrope. On je uveren da će upravo ti akteri oblikovati konture novog svetskog poretka.
Kako su preneli ruski mediji, Valerij Zalužni je najavio nameru da se kandiduje za predsednika Ukrajine.
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