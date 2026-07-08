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EU: Aviokompanije da izbegavaju vazdušni prostor Irana i Iraka

Evropska agencija za bezbednost vazduhoplovstva (EASA) saopštila je danas da aviokompanije ne bi trebalo da obavljaju letove u vazdušnom prostoru Irana i Iraka, usred stalnih tenzija i mogućnosti za dalje vojne akcije.

Agencija EU je saopštila da njen bilten za vazdušne prostore Irana i Iraka važi do 31. avgusta, prenosi Rojters.

Prethodni bilten agencije, koji ističe u sredu, uključivao je Liban.

Takođe, avio-kompanije su zamoljene da budu oprezne prilikom leta u vazdušnom prostoru Bahreina, Kuvajta, Izraela, Jordana, Katara, Omana, UAE i Saudijske Arabije.

Oglasio se Pezeškijan

Iranski predsednik Masud Pezeškijan oglasio se nakon eskalacije između Irana i SAD.

"Ponašanje vlade SAD kao domaćina Svetskog prvenstva prati njenu poznatu spoljnu politiku: kršenje pravila, maltretiranje rivala, stvaranje prepreka i varanje. Ovo je njihov priručnik za MAGA. Iran odbacuje takve igre. Mi čvrsto stojimo braneći naša prava."

Tramp optužio iransko rukovodstvo da su "lažovi"

Predsednik SAD Donald Tramp obratio se tokom samita NATO u Ankari i govorio o iranskom vođstvu.

"Oni su lažovi. Dobijamo dogovor. Svi su se složili. Nema nuklearnog oružja. Dobijamo dogovor. Izlaze napolje, razgovaraju sa štampom, kažu da nikada nismo ni razgovarali o tome. Nešto nije u redu sa njima. Oni su ludi", rekao je Tramp.

Rute poručio Trampu: „Uz vas sam kada je reč o Iranu“

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute kratko je govorio o Iranu tokom obraćanja medijima zajedno sa predsednikom SAD Donaldom Trampom u Ankari.

Ponovio je svoje ranije izjave da su američki noćni napadi bili „apsolutno neophodni“.

„To je bio veoma snažan odgovor i u potpunosti vas podržavam po tom pitanju“, rekao je Rute.

On je zatim branio vojnu podršku koju su evropske države pružile Sjedinjenim Američkim Državama tokom njihovih početnih vojnih operacija protiv Irana ranije ove godine.

Tramp je više puta kritikovao brojne zemlje, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo i Španiju, zbog toga što nisu dozvolile američkim snagama korišćenje svojih vojnih baza ili pružile podršku putem ratnih brodova.

„Kada je reč o Iranu, znam da ste razočarani. Rekao bih da su to izolovani slučajevi“, rekao je Rute.

„Više od 5.000 aviona poletelo je sa evropskih aerodroma kao podrška operaciji 'Epski bes'.

Evropa je bila jedinstvena platforma za projekciju američke vojne moći.“

Tramp: Primirje sa Iranom je završeno

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je, što se njega tiče, primirje sa Iranom završeno.

Tramp se trenutno nalazi u Ankari na samitu NATO, gde su ga novinari pitali da li smatra da je američko primirje sa Iranom završeno.

"To je veoma zanimljivo pitanje. Za mene, mislim da je gotovo. Ne želim više da se bavim njima. Razgovaraću sa našim pregovaračima, oni žele da pregovaraju. Što se mene tiče, gubljenje je vremena sarađivati sa njima", rekao je Tramp, prenosi Skaj njuz.

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Pripadnik iranske mornarice poginuo u napadu „neprijateljskih dronova“

Mornarica Iranske revolucionarne garde saopštila je da je jedan njen pripadnik poginuo jutros u napadu koji su izveli „neprijateljski dronovi“.

U saopštenju, koje su preneli iranski državni mediji, nije navedeno gde se napad dogodio.

Američka vojska saopštila je da je tokom svojih udara pogodila više od 60 manjih plovila Iranske revolucionarne garde u Hormuškom moreuzu i njegovoj neposrednoj blizini.

Napadi izvedeni dok Iran održava veliku državnu sahranu Alija Hamneija

Američki napadi na Iran usledili su u trenutku kada se u zemlji održava državna pogrebna povorka za bivšeg vrhovnog vođu.

Ajatolah Ali Hamnei poginuo je u prvim američko-izraelskim napadima kojima je započeo rat 28. februara.

Od ponedeljka su stotine hiljada ljudi izašle na ulice širom Irana kako bi odale poštu bivšem vođi, koji je vladao 36 godina.

Pogrebna povorka, koja je sada ušla u treći dan, nastavila se i u susednom Iraku, gde su se okupile mase ljudi kako bi odale poštu kovčegu Alija Hamneija.

Iran: Američki napadi predstavljaju „grubo kršenje“ primirja

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova oštro je osudilo američke napade, navodeći da su oni učinili delove privremenog mirovnog sporazuma između dve zemlje „nevažećim“.

U saopštenju koje su preneli iranski državni mediji navodi se da je američka vojska gađala „više centara za nadzor i osmatranje“ duž južne obale Irana.

„Ovi agresivni napadi predstavljaju i grubo kršenje člana 1 Memoranduma o razumevanju o okončanju rata, koji predviđa obustavu vojnih operacija“, navodi se u saopštenju.

Memorandum, koji su 17. juna na daljinu potpisali Donald Tramp i iranski predsednik Masud Pezeškijan, predviđao je period od 60 dana pregovora s ciljem postizanja konačnog i trajnog mirovnog sporazuma.

Ministarstvo je dodalo da su pojedini potezi Sjedinjenih Država – uključujući odluku o ukidanju privremene dozvole za prodaju iranske nafte – „učinili važne i ključne delove memoranduma neefikasnim“.

Eksplozije odjeknule u iranskom lučkom gradu

Iranski državni mediji javili su da se nekoliko eksplozija čulo u Bušehru i okolnim područjima.

Ovaj lučki grad nalazi se na obali Persijskog zaliva, u blizini ostrva Harg, jednog od ključnih iranskih naftnih terminala.

Odvojeni izveštaji tokom prethodne noći tvrdili su da se nekoliko eksplozija čulo i na ostrvu, ali je državna novinska agencija Mehr demantovala te navode.

Holandski premijer Rob Jeten podržao američke napade na Iran

Nakon što je generalni sekretar NATO-a Mark Rute podržao američke napade na Iran, isto je učinio i holandski premijer Rob Jeten.

On je to izjavio odgovarajući na pitanja novinara tokom samita NATO-a u Ankari.

„Važno je pokazati da se kršenje primirja neće tolerisati“, rekao je on.

„Istovremeno, potrebno je izvršiti maksimalan diplomatski pritisak kako bi se pregovori nastavili i kako bi se došlo do rešenja.“

Donald Tramp se još nije oglasio povodom napada, ali se očekuje da će kasnije tokom dana održati konferenciju za medije u Ankari.

Iran tvrdi da je napao 85 američkih lokacija, američka vojska da su oni pogodili 80 ciljeva

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je jutros da su iranske oružane snage napale 85 američkih vojnih lokacija u Bahreinu i Kuvajtu, kao odgovor na ono što je Teheran nazvao "kršenjem prekida vatre" nakon što su SAD pokrenule niz vazdušnih udara na jugu Irana.

Centralna komanda (CENTCOM) američke vojske, zadužena za Bliski istok, objavila je prethodno da je više od 80 ciljeva na tlu Irana pogođeno u talasu napada koji su bili odmazda za vazdušne udare te zemlje na tri broda u Ormuskom moreuzu.

Oglasila se kuvajtska vojska

Kuvajtska vojska je saopštila da njena protivvazdušna odbrana (PVO) trenutno "odgovara na neprijateljske napade raketama i dronovima".

Navodi se da su svi zvuci eksplozija koji se čuju u toj zemlji rezultat presretanja presretanja koja izvode kuvajtski PVO sistemi, ali nije precizirano odakle dolaze napadi.

- Od svih (stanovnika Kuvajta) se traži da se pridržavaju bezbednosnih i sigurnosnih uputstava koje su izdale nadležne vlasti - dodaje se u saopštenju koje prenosi Skaj njuz.

Napadnuta američka baza u Bahreinu

Bahrein je dva puta jutros aktivirao sirene za vazdušnu uzbunu zbog nadolazećih rakete. Dronovi koje je koristi iranska vojska jutros su gađali američke snage u bazi Šeik Isa u toj državi.

U saopštenju koje je objavila novinska agencija Fars, vojska je navela: „Sjedinjene Američke Države snose odgovornost za očigledno i ponovljeno kršenje primirja. Sve američke baze u regionu biće legitimne mete dronova iranske vojske.“

"Mi se ne predajemo"

Mohamed Galibaf, predsedavajući iranskog parlamenta i glavni pregovarač sa SAD, u objavi na društvenim mrežama nakon najnovijeg američkog napada na Iran optužio je Vašington za "velika kršenja" Sporazuma iz Islamabada, okvirnog sporazuma koji su dve strane dogovorile prošlog meseca.

U objavi je Galibaf kao primer tih kršenja naveo američke napade na Iran, obnovljene sankcije za naftu i pretnje daljim napadima.

On je takođe poručio da je "era maltretiranja i iznude završena".

- To ne vodi nikuda. Mi se ne predajemo - zaključio je Galibaf.

Iranska vojska je nakon toga zapretila "razornim odgovorom" na ono što je Teheran nazvao "očiglednim činom agresije" SAD, što se jutros i obistinilo.

"Apsolutno neophodno" Rute se oglasio o napadima SAD na Iran

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je danas da su novi američki napadi na Iran bili "apsolutno neophodni", ocenivši da je Vašington morao odlučno da reaguje nakon, kako je naveo, iranskog kršenja primirja.

"Kada imate primirje, a Iran ga u osnovi krši, mislim da je apsolutno ključno da Sjedinjene Američke Države snažno reaguju", rekao je Rute novinarima uoči samita lidera NATO u Ankari, preneo je Rojters.

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Cena nafte ponovo raste: Novi sukob SAD i Irana uzdrmao tržište

Cena sirove nafte nastavila je rast u sredu i premašila je 72 dolara za barel, dok je od početka nedelje zabeležila skok veći od pet odsto.

Tržište je reagovalo na novu eskalaciju tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koja je pojačala strahovanja od poremećaja u globalnom snabdevanju energentima.

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