Najmanje tri osobe su poginule, a deset je povređeno u ruskom napadu dronovima na Kijev, saopštio je gradonačelnik ukrajinske prestonice Vitalij Kličko.

Tri osobe izgubile život

Kličko je na Telegramu naveo da je broj poginulih porastao na tri, dok je među deset povređenih osmoro prevezeno u bolnicu na dalje lečenje.

Nadležne službe nastavljaju sanaciju posledica napada i procenu štete.

Veliki požar posle udara

Ukrajinska služba za vanredne situacije saopštila je da je nakon udara ruskog drona u Desnjanskom okrugu izbio veliki požar u trospratnoj skladišnoj zgradi.

Vatra se potom proširila i na susedni objekat, a vatrogasci su uspeli da ugase požar koji je zahvatio oko 900 kvadratnih metara.

Na terenu su intervenisale spasilačke ekipe, dok nadležne službe nastavljaju istragu o posledicama napada.

Izvor: Ukrinform