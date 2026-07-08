Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp najavio je da će se tokom večeri čuti sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, izrazivši uverenje da je mirovni dogovor o sukobu u Ukrajini sve bliži.

"Postavite nam pitanje za Putina, jer ću danas razgovarati sa njim. On želi da okonča sukob", rekao je Tramp novinarima tokom sastanka sa šefom kijevskog režima Vladimirom Zelenskim u Ankari, na marginama samita NATO.

Tramp je izjavio i da, ukoliko strane postignu sporazum, ne očekuje obnovu sukoba.

Šef Bele kuće ponovio je da je verovao da će se sukob između Rusije i Ukrajine najlakše završiti, ali da se "ispostavilo da je mnogo teži".

"Predsednik Putin je težak karakter. Predsednik Zelenski je, takođe, težak karakter. To nije nimalo lako. Tu postoji velika posvećenost i velika privrženost sopstvenim zemljama, ali mislim da smo u poslednjih nekoliko nedelja ostvarili značajan napredak", kazao je Tramp.

Predsednik Amerike je priznao i da je Rusija značajna vojna sila:

"Rusija je znate, velika...velika zemlja, ali je i velika sila", rekao je američki predsednik tokom sastanka sa Vladimirom Zelenskim na marginama samita NATO u Ankari.

Tramp je ovom prilikom rekao i da Vašington radi na bezbednosnim garancijama i nagovestio da je postoji mogućnost da Ukrajina dobije licencu za proizvodnju protivvazdušnih raketa sistema "patriot".

"Jedna od tema o kojoj ćemo, mislim, danas razgovarati jeste upravo to...da im damo prava za proizvodnju sistema "patriot". Pokazaćemo im kako se to radi. To je veoma složen proces", dodao je Tramp.

Američki predsednik, obraćajući se novinarima, kazao je i kako smatra da bi Putin i Zelenski uskoro mogli da se sastanu.