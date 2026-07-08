Više eksplozija odjeknulo je u gradu Čabahar na obali Omanskog zaliva, kao i u Bandar Abasu, najvećoj iranskoj luci, i na ostrvu Lavan, jednom od ključnih energetskih čvorišta zemlje.

Prema prvim informacijama, Sjedinjene Američke Države izvele su nove vazdušne udare na ciljeve u Iranu.

Za sada nema zvanične potvrde o tačnim metama, razmerama štete niti eventualnim žrtvama.

Zašto su ove lokacije važne?

Čabahar predstavlja jednu od najvažnijih iranskih pomorskih luka i ključnu tačku za trgovinu preko Omanskog zaliva.

Bandar Abas je najveća vojna i komercijalna luka Irana i ima centralnu ulogu u pomorskim operacijama zemlje.

Ostrvo Lavan jedno je od najvažnijih iranskih energetskih čvorišta, povezano sa proizvodnjom i izvozom nafte.

Napadi na ove lokacije mogli bi da utiču ne samo na vojnu infrastrukturu Irana već i na regionalno tržište energenata.

Raste opasnost od nove eskalacije

Najnoviji udari dodatno podižu tenzije između Vašingtona i Teherana u trenutku kada su odnosi dve zemlje već ozbiljno pogoršani.

Iran je ranije upozoravao da će odgovoriti na svaki napad na svoju teritoriju, dok Sjedinjene Američke Države navode da vojne akcije imaju za cilj neutralizaciju pretnji i zaštitu američkih interesa u regionu.

Dalji razvoj situacije zavisiće od obima američkih operacija i eventualnog odgovora iranskih vlasti.