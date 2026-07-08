Predstavnik Kremlja istakao je da su ruski vojnici pre samo nekoliko dana saopštili da su zauzeli veoma važan grad u Donbasu — Konstantinovku.
„Sada predstoji da se zauzmu još dva važna grada — Kramatorsk i Slavjansk. Nakon toga će cela teritorija Donjecke Republike biti oslobođena“, objasnio je Peskov, prenosi Sputnjik.
Govoreći o tome kako kijevski režim može da zaustavi sukob, predstavnik Kremlja je naveo: „Da povuče svoje snage iz Donbasa — iz regiona koji su sada ruski — i da prizna situaciju koja se faktički formirala, i de fakto i de jure“.
„I već narednog dana (sukob) će biti okončan“, zaključio je Peskov.
Ukrajina
Još samo dva grada! Rusi nadomak ostvarenja velikog cilja
Ruska vojska treba da zauzme još dva važna grada — Kramatorsk i Slavjansk, nakon čega će cela teritorija Donbasa biti oslobođena, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov u intervjuu zapadnim medijima.
Predstavnik Kremlja istakao je da su ruski vojnici pre samo nekoliko dana saopštili da su zauzeli veoma važan grad u Donbasu — Konstantinovku.
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