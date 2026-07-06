Poljska je donirala Ukrajini presretačke rakete za sistem Patriot na zahtev generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea i američke vojne komande u Evropi, potvrdio je u ponedeljak ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš.

"Na zahtev generalnog sekretara NATO-a i američkih snaga u Evropi, nakon konsultacija sa korisničkom grupom, doneta je odluka o donaciji raketa Patriot", rekao je Kosinjak-Kamiš novinarima u Varšavi.

Ministar je naglasio da broj isporučenih raketa predstavlja samo "mali deo" poljskih zaliha i da ta pošiljka neće uticati na spremnost protivvazdušne odbrane zemlje.

Dodao je da je o odluci razgovarano sa kabinetom predsednika i Poljskim birooom za nacionalnu bezbednost, kao i da ona "nije bila iznenađenje" ni za jednu od tih institucija.