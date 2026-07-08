Ruski vojnik, u uniformi i sa prekrivenim licem, koristi nož da preseče pakovanja i detaljno pokazuje kako su slatkiši pretvoreni u zamke.
Ruska strana predstavlja ovaj događaj kao dokaz da ukrajinske snage koriste nedozvoljena sredstva kako bi napale ruske vojnike, posebno u područjima gde bi vojnici mogli da traže hranu ili „suvenire“.
Mnogi su odmah uporedili ovu taktiku sa sličnim metodama koje su prijavljivane u drugim sukobima, poput eksplozija u komunikacionim uređajima ili igračkama sa skrivenim eksplozivima.
U ratu u Ukrajini čak i najobičniji predmeti – čokoladica, kutija slatkiša – mogu skrivati smrt, piše "Pro njuz".
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