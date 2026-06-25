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Venecuelu su pogodila dva veoma snažna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali u razmaku od samo 39 sekundi.

Epicentar jačeg zemljotresa bio je 23 kilometra jugoistočno od grada Jumare, na dubini od oko 10 kilometara.

Američki geološki zavod (USGS) procenjuje da postoji velika verovatnoća katastrofalnih posledica i velikog broja žrtava.

U više gradova prijavljena su velika razaranja, urušene zgrade i ozbiljna oštećenja infrastrukture, posebno u priobalnom gradu La Gvaira.

Vlasti su proglasile vanredno stanje i angažovale sve raspoložive spasilačke službe u potrazi za preživelima.

Stanovnici Karakasa i drugih pogođenih područja opisuju snažno podrhtavanje tla, urušavanje objekata i scene masovne panike nakon zemljotresa.

Nakon potresa jačine 7,2 stepena po Rihterovoj skali, usledio je još jači zemljotres magnitude 7,5, koji je pogodio područje u blizini glavnog grada Karakasa.

Prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS), prvi zemljotres registrovan je u sredu u 18.04 časova po lokalnom vremenu na dubini od 21,9 kilometara. Samo nekoliko desetina sekundi kasnije usledio je drugi, snažniji potres, čiji je epicentar bio oko 23 kilometra jugoistočno od grada Jumare, na dubini od približno 10 kilometara.

USGS upozorava da bi posledice mogle biti katastrofalne. Prema njihovim procenama, postoji 44 odsto verovatnoće da broj poginulih premaši 10.000 ljudi, dok je verovatnoća za više od 100.000 žrtava procenjena na 30 odsto.

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Broj poginulih porastao na 188, skoro 40.000 nestalo Broj poginulih u dva uzastopna snažna zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na najmanje 188, izjavio je danas predsednik Narodne skupštine Venecuele Horhe Rodrigez. Prema poslednjim podacima internet stranice na kojoj se prijavljuju nestale osobe nakon zemljotresa, skoro 40.000 ljudi je prijavljeno kao nestalo, prenosi Skaj njuz. Rodrigez je rekao da je 1.520 povređenih ljudi hospitalizovano, kao i da je 200 osoba zarobljeno ispod ruševina. Čovek koji je izgubio dom u zemljotrezu za CNN: "Sve zgrade su se srušile" Čovek koji je izgubio svoj dom u dva zemljotresa izrazio je zahvalnost za bezbednu evakuaciju svoje porodice usred haosa. "Sve zgrade iz područja u kojem živim su se srušile", objasnio je Eduri Oreljana za CNN. "Hvala Bogu što je cela moja porodica mogla da se evakuiše nepovređena, svi su mogli da napuste zgrade nepovređene", rekao je. Oreljana živi u priobalnom gradu La Gvaira, nedaleko od glavnog grada Karakasa. Ali nisu svi uspeli da izbegnu razaranje koje su izazvali kolosalni zemljotresi, u kojima je poginulo najmanje 164 ljudi u zemlji, a očekuje se da će taj broj porasti. Mnogi, naglasio je Oreljana, ostaju zaglavljeni ispod ruševina ili se do sada vode kao nestali. "Toliko je porodica pogođeno, još uvek spasavaju ljude, ljude koji su zarobljeni. Ljudi koji se vode kao nestali." Papa Lav XIV uputio 100.000 evra pomoći Venecueli posle zemljotresa Papa Lav XIV uputio je danas, preko Kancelarije apostolskih dobrotvornih organizacija, prvu novčanu pomoć Venecueli, koju su pogodili razorni zemljotresi, u iznosu od 100.000 evra, javljau mediji. Kako se navodi, odluka o upućivanju pomoći doneta je nakon konsultacija sa apostolskim nuncijem u Venecueli, nadbiskupom Albertom Ortegom Martinom, titularnim nadbiskupom Midile, i nadbiskupom Karakasa Raulom Biordom Kastiljom. Mediji ističu da će Sveta stolica nastaviti da prati situaciju i potrebe stanovništva Venecuele pogođenog zemljotresima. "UN u potpunosti mobilisane da bi pružile pomoć Venecueli" Šef Kancelarije Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih pitanja Tom Flečer izjavio je danas da su UN u potpunosti mobilisane da bi pružile pomoć Venecueli, koja je pogođena zemljotresom. "U potpunosti smo mobilisani da podržimo narod Venecuele. Naredni dani zahtevaće ogroman zajednički napor kako bi se podržao odgovor vlasti i pomoglo pogođenim zajednicama", napisao je Flečer na platformi X. Vršilac dužnosti predsednika Venecuele Delsi Rodrigez izjavila je ranije danas da su specijalizovani timovi za spasavanje, koje su odobrile Ujedinjene nacije krenuli su ka Venecueli kako bi pomogli u potrazi za preživelima nakon smrtonosnih zemljotresa. Brojne zemlje, među kojima su Švajcarska i Francuska, ranije su najavile da će poslati spasilačke timove u Venecuelu. Više od 25.000 nestalih Više od 25.000 ljudi prijavljeno je kao nestalo nakon zemljotresa koji su pogodili Venecuelu tokom prethodne noći, pokazuju podaci sa internet stranice uspostavljene za evidenciju nestalih osoba, koju su na internetu, uključujući i platformu X, podelili lideri venecuelanske opozicije. Prema podacima sa tog sajta trenutno se više od 25.000 ljudi vodilo se kao nestalo ili bez potvrđenih informacija o njihovoj sudbini. Raste broj mrtvih! Broj žrtava zemljotresa se povećava - 164 stradale osobe, 971 povređena, saopštila je privremena predsednica Venecuele Delsi Rodrigez. Spasioci iz SAD, Meksika i El Salvadora stižu u Venecuelu Spasilački timovi iz SAD, Meksika, El Salvadora i drugih zemalja hitno stižu u Venecuelu posle razornih zemljotresa koji su pogodili tu zemlju, dok je obalska država La Gvaira proglašena zonom katastrofe.



Privremena predsednica Venecuele Delsi Rodriges izjavila je da su pomoć ponudile i Kina, Brazil i karipske zemlje, dok vlasti pokušavaju da ubrzaju dolazak stranih ekipa u najteže pogođena područja.



La Gvaira je među oblastima koje su pretrpele najteže posledice potresa, zbog čega se očekuje da će upravo tamo biti usmereni spasilački timovi, medicinska pomoć i oprema za potragu za ljudima zarobljenim pod ruševinama. Internet i komunikacije ozbiljno pogođeni Internet veze u Venecueli pretrpele su ozbiljne poremećaje nakon snažnih zemljotresa, saopštila je organizacija za praćenje internet saobraćaja NetBlocks. Prema njihovim podacima, do 3 časa po lokalnom vremenu, odnosno 7 časova po GMT-u, internet povezanost oporavila se na oko 77 odsto uobičajenog kapaciteta, nakon što je neposredno posle zemljotresa pala na svega 59 odsto. To su najnoviji dostupni podaci koje je objavio NetBlocks. Organizacija navodi da su široko rasprostranjeni problemi "posledica nestanaka električne energije i oštećenja infrastrukture, što otežava spasilačke operacije i ograničava uvid u situaciju na terenu". Prekidi interneta, zajedno sa činjenicom da se epicentar zemljotresa nalazio u relativno ruralnom području, verovatno su jedan od glavnih razloga zbog kojih većina snimaka i fotografija koji se pojavljuju na društvenim mrežama dolazi iz glavnog grada Venecuele, Karakasa. Zagrljeni nestaju pod šutom, sve oko njih se ruši! Najdramatičniji snimak zemljotresa u Venecueli možete pogledati u našoj posebnoj vesti OVDE. Rubio: Prioritet je spasavanje ljudi zarobljenih u ruševinama u Venecueli Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da je glavni cilj Sjedinjenih Američkih Država u Venecueli spasavanje žrtava zatrpanih pod ruševinama. "Trenutno smo zabrinuti da postoje ljudi zarobljeni u ruševinama. Želimo da pomognemo da budu izvučeni. Neki od tih ljudi su rođaci osoba koje žive u Sjedinjenim Američkim Državama, ali bez obzira na to, SAD su se uvek odazivale na humanitarne krize, posebno na one u našem regionu. To je ono na šta smo sada usredsređeni", rekao je Rubio novinarima u Manami, u Bahreinu prenlosi Tanjug. On je naveo da su SAD suočene sa ovom situacijom, da sada moraju da reaguju i da će to učiniti na veoma pozitivan način. "Dakle, sada ćemo se usredsrediti samo na ljudsku stranu ove tragedije. Postoje ljudi koji su pogođeni i povređeni. Neki su poginuli, neki su teško povređeni, a neki su i dalje zarobljeni u ruševinama. Na to ćemo se usredsrediti", istakao je Rubio. On je kazao da misli da će Venecuela iz ovoga izaći snažnija, uprkos tragediji sa kojom se trenutno suočava.

Američki državni sekretar je rekao i da će situacija u Venecueli biti bolje procenjena nakon narednih 48 sati. "Druga faza će, naravno, biti utvrđivanje njihovih dugoročnih i hitnih potreba", rekao je on. Kako je istakao, bolja procena će uslediti nakon narednih 48 sati, nakon prisustva na terenu i kada venecuelanske vlasti budu imale jasniju sliku o stepenu štete, posebno kada je reč o stambenim objektima. Rubio je, takođe, rekao da će SAD razmotriti šta može da se učini kako bi se Venecueli pomoglo da obnovi interneta i telekomunikacionih veza. Državni sekretar SAD je kazao da su SAD već poslale timove za potragu i spasavanje u Venecuelu iz okruga Ferfaks u saveznoj američkoj državi Virdžiniji i iz Los Anđelesa. "Biće ih još. Takođe im pomažemo snimcima iz vazduha, posebno u priobalnim oblastima gde nemaju potpun uvid u razmere štete i posledice koje je ona izazvala", naglasio je Rubio. On je kazao da su to hitne kratkoročne potrebe u narednih 48 do 72 sata. Rodrigez odgovorila Vučiću emotivnom porukom Venecuela zahvalna Srbiji na izraženoj solidarnosti nakon zemljotresa Deset manjih naknadnih potresa

Venecuelanska fondacija za seizmološka istraživanja (Funvisis) saopštila je da je u toj zemlji zabeleženo 10 naknadnih potresa u ranim jutarnjim satima, posebno u državama La Gvaira i Miranda. Najjači od naknadnih potresa iznosio je 4,5 stepeni, najslabiji 2,4, prenosi venecuelanski portal Nasional. Od 10 naknadnih potresa šest je zabeleženo u La Gvairi, koji je i inače najviše pogođena razornim zemljotresima jačine 7,5 i 7,2 stepena po Rihteru i koji je proglašen "zonom katastrofe", a zvaničnici su naveli da je u toj oblasti srušeno 15 zgrada. (Tanjug/El Nacional)

Spasioci tragaju za preživelima

U ruševinama Karakasa, ekipe spasilaca tragaju za ljudima pogođenim razornim zemljotresom.

Prve procene su da se ne zna gde je više hiljada ljudi.

Oglasila se ambasadorka Srbije

Za Euronews Srbija oglasila se ambasadorka Republike Srbije u Venecueli, Katarina Andrić. Ambasadorka je istakla da je od zemljotresa proteklo oko 12 časova, te da su ekipe spasilaca na terenu. - Trenutno je ovde 5 sati ujutru, a zemljotres je bio juče oko 6 popodne. To su bila dva jaka zemljotresa, jedan za drugim, 7,2 i 7,5 Rihterove skale. Oni su svi sada sa ekipama na terenu i pokušavaju da utvrde štetu i da spašavaju ove ljude koji su nastradali - rekla je i dodala: - Prema zvaničnim informacijama, od pre jedno 2 sata, 32 ljudi je nastradalo, a preko 700 je povređeno, ali ja pretpostavljam da će biti veći broj.

Andrić je rekla i da je najteže pogođena država Miranda, kao i Guaira. - Zemljotresi i podrhtavanje tla su se osetili u nekoliko saveznih država. Epicentar je bio u državi Miranda, gde se u blizini nalazi i distrikt glavnog grada Karakasa. Najteže je pogođena Guvaira, to je pokrajina ka aerodromu, i taj deo je najviše nastradao, pa i sam aerodrom, koji je zatvoren zbog toga - navela je Andrić.

Ona je dodala da su druge putne komunikacije prohodne. - Saobraćajnice su prohodne i timovi spasilaca mogu da dopru do pogođenih područja. Venecuela je toliko velika zemlja da je teško porediti sa onim što mi poznajemo, te je aerodrom Simon Bolivar, koji je trenutno zatvoren, posebno važan za funkcionisanje zemlje. On se koristi i za unutrašnji saobraćaj, tj. avio-prevoz - istakla je Andrić i dodala da je to jedini aerodrom koji je zatvoren, te da ostali rade.

Najmanje 164 osobe poginule u zemljotresima u Venecueli

Najmanje 164 osobe su poginule, a gotovo 1.000 je povređeno u snažnim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu, izjavila je danas privremena predsednica te zemlje Delsi Rodrigez.

Rodrigez je navela da spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživelima u najteže pogođenim područjima i da vlasti procenjuju razmere štete na infrastrukturi, stambenim objektima i javnim ustanovama, preneo je Rojters.

Kako bi se ubrzala sanacija posledica katastrofe, vlada će formirati početni fond za obnovu u iznosu od 200 miliona dolara, koji će biti finansiran sredstvima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Prema njenim rečima, novac će biti usmeren na obnovu oštećene infrastrukture. Zemljotresi jačine 7,5 i 7,2 stepena po Rihteru pogodili su tu latinoameričku zemlju i napravili veliku materijalnu štetu.

Privremena predsednica Venecuele se obratila građanima

Vršilac dužnosti predsednice Delsi Rodrigez obratila se građanima posle razornih potresa i poručila da je prioritet "spasavanje života2 i da vlasti rade na spasavanju ljudi zarobljenih u srušenim zgradama.

Govoreći ranije jutros, Rodrigezova je rekla da će u narednih nekoliko sati Venecuela početi da prima spasioce iz drugih zemalja, uključujući SAD, Dominikansku Republiku, Meksiko i El Salvador.

Ona dodaje da su hoteli i skloništa dostupni onima koji su izgubili svoje domove i da su sva nastava i aktivnosti koje nisu neophodne za javne usluge obustavljeni.

Preduzetnica pokrenula sajt za pronalazak nestalih: Prijavljeno 9.000 ljudi

Posle snažnih zemljotresa koji su pogodili Venecuelu, pokrenuta je građanska platforma „Venecuela te traži“, namenjena pronalasku nestalih osoba i povezivanju porodica.

Platformu je razvila preduzetnica Hulija Alesandra Marijano, koja je za „El dijario“ potvrdila da je sajt operativan, iako je zbog velikog broja poseta nekoliko puta imao probleme u radu.

Prema dostupnim podacima, na platformi je do sada prijavljeno oko 9.000 ljudi.

Venecuela: Spasilačke ekipe još uvek čuju ljude žive zarobljene ispod ruševina

Predsednik opštine Čakao u Karakasu Gustavo Duke izjavio je danas da timovi za potragu i spašavanje još uvek mogu da čuju ljude zarobljene žive ispod ruševina i da će ih spasiti.

"Srećom, čujemo da su ljudi živi i spasićemo ih", rekao je Duke u videu na Instagramu, prenosi CNN. Dodao je da je za sada spašeno 23 ljudi.

"Nećemo otići odavde dok ne spasimo poslednju osobu koju možemo živu da spasimo, i znam da ćemo da uspemo uz Božju pomoć", rekao je on.

Vučić izrazio saučešće

"Sa tugom sam primio vest o razornom zemljotresu koji je pogodio Venecuelu. U svoje i u ime građana Srbije, izražavam saučešće porodicama stradalih, narodu i predsednici Delsi Rodrigez, dok povređenima želim brz i uspešan oporavak.

Dok se suočavamo sa razornim posledicama prirodnih katastrofa, uviđamo koliko su sile prirode moćne i nepredvidive, ali i kolika je snaga ljudske solidarnosti u nastojanju da spasi svaki život.

Spasiocima i svima koji su angažovani na pružanju pomoći, želim hrabrost i uspeh u naporima da zaštite živote i pomognu ugroženima, a Srbija je spremna da u granicama svojih mogućnosti pošalje neophodnu pomoć prijateljskom narodu Venecuele", stoji u poruci predsednika.

Španija ponudila hitnu pomoć Venecueli nakon razornog zemljotresa

Španija je ponudila podršku i spremnost da pošalje hitnu pomoć Venecueli nakon snažnih zemljotresa koji su pogodili tu zemlju.

Premijer Španije Pedro Sančez naveo je na društvenoj mreži X da Španija stoji uz venecuelanski narod nakon "razornih zemljotresa" i da su "njegove misli sa žrtvama i njihovim porodicama", preneo je Rojters.

Španski ministar spoljnih poslova Hoze Manuel Albares takođe je naveo da je Španija spremna da pruži svu potrebnu hitnu pomoć kako bi se pomoglo u saniranju posledica potresa i zbrinjavanju pogođenog stanovništva.

Zemljotres zatresao Trampov centar za upravljanje Venecuelom

Društvenim mrežama kruži snimak iz hotela Džej-dablju Meriot u Karakasu, jednog od ključnih mesta u kojem su smešteni američki zvaničnici, diplomate i obaveštajci posle američke intervencije u Venecueli.

Upravo iz tog hotela, prema navodima lokalnih izvora, ljudi predsednika SAD Donalda Trampa vode veliki deo operacija u zemlji koju su pogodili jedni od najjačih zemljotresa u njenoj istoriji.

Venecuela: Naftna infrastruktura nije znatno oštećena razornim zemljotresima

Naftna infrastruktura Venecuele izgleda uglavnom netaknuta nakon snažnih zemljotresa, jačune 7,5 i 7,2 stepena koji su pogodili tu zemlju.

U Marakaibu, u blizini mesta gdje se nalazi veliko naftno središte Jezero Marakaibo, lokalne vlasti su saopštile da nema ni povređenih ni materijalne štete , a radnik u rafineriji El Palito u blizini Morona, epicentra zemljotresa, rekao je da tamo nije bilo štete, prenosi Rojters.

Britanska naftna kompanija Šel, koja procenjuje razvoj naftnih polja u Venecueli, saopštila je da su svi njeni zaposleni u zemlji na popisu i da nema povreda.

Đurić: Naše misli i molitve su uz Venecuelu, Srbija je spremna da pomogne

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izrazio je danas u ime Republike Srbije saučešće porodicama onih koji su izgubili živote u razornim zemljotresima u Venecueli i poželeo brz oporavak svima povređenima.

On je na svom nalogu na mreži Iks naglasio da je duboko ožalošćen vešću o zemljotresu koji je pogodio Venecuelu.

"Naše misli i molitve su uz narod i Vladu Venecuele u ovom veoma teškom trenutku. U ime Republike Srbije, izražavam iskreno saučešće porodicama onih koji su izgubili živote i želim brz oporavak svima povrijeđenima. Znajte da je Srbija spremna da podrži narod Venecuele na bilo koji način, ukoliko bude potrebna pomoć", poručio je Đurić.

Zemljotresi jačine 7,5 i 7,2 stepena pogodili su Venecuelu, a prema prvim podacima poginulo je najmanje 32, a povređeno 700 osoba.

Stravični prizori iz pogođenih gradova

Fotografije i snimci koji pristižu iz Venecuele prikazuju ogromna razaranja. Na mnogim lokacijama vide se urušene zgrade, zatrpane ulice i spasilačke ekipe koje tragaju za preživelima. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a povodom katastrofe oglasio se i američki predsednik Donald Tramp.

Posebno dramatične scene dolaze iz priobalnog grada La Gvaira, gde su se, prema dostupnim informacijama, srušile brojne zgrade. Pojedine ulice izgledaju potpuno devastirano, dok se na društvenim mrežama šire snimci ogromne materijalne štete.

Na jednom od snimaka vidi se i potpuno uništen tržni centar, dok lokalni mediji prenose da su pojedini delovi grada gotovo neprepoznatljivi nakon razornih potresa.

Građani opisali horor

Stanovnici Karakasa svedočili su o trenucima panike tokom zemljotresa. Mnogi su nakon evakuacije ostali na otvorenom i satima nakon prestanka podrhtavanja tla.

Jedan od stanovnika, Roberto Gamas, opisao je dramatične trenutke tokom potresa.

Zgrada se bukvalno tresla sa jedne na drugu stranu. Nestvarno. Sila je bila neverovatno jaka. Hodali smo, a zemljotres nas je bacao unaokolo. Sve u stanu je popadalo. Ali, hvala Bogu, uspeli smo da izađemo - rekao je on.

Ministar unutrašnjih poslova Diosdado Kabeljo saopštio je da su brojne zgrade, kuće i drugi objekti srušeni, dok su sve raspoložive spasilačke službe upućene na teren. Potraga za preživelima i dalje traje, a vlasti upozoravaju da bi broj žrtava mogao značajno da raste kako budu pristizale nove informacije. Oglasio se i bivši predsednik Venecuele Nikolas Maduro iz amričkog pritvora u Njujorku.

Vlada Venecuele proglasila La Gvairu zonom katastrofe nakon razornih zemljotresa

Privremena predsednica Venecuele, Delsi Rodrigez izjavila je danas da je Vlada te zemlje proglasila državu La Gvaira zonom katastrofe, jer je ta obalska država najviše pogođena razornim zemljotresima koji su pogodili tu zemlju.

Ona je u obraćanju naciji na Venecuelanskoj televiziji VNT rekla da to znači da su vojne i civilne vlasti dužne da ulože velike napore u spašavanje što većeg broja ljudskih života. Ona je u istom obraćanju proglasila vanredno stanje u zemlji i dodala da su usvojene vanredne mere bezbednosti na putevima i civilne zaštite zbog dokazanog postojanja desetina srušenih zgrada, uništenih porodičnih kuća i potpune paralize strateške infrastrukture.

Nacionalni izvršni odbor dao je prioritet mobilizaciji svih logističkih resursa Nacionalnog sistema za upravljanje rizicima i Generalštaba prema centralnoj obali kako bi se koncentrisalo uklanjanje otpada, koordinisala hitna medicinska pomoć.

U zemljotresu u Venecueli više od 30 poginulih, 700 osoba povređeno

Privremena predsednica Venecuele Delsi Rodrigez izjavila je danas da su u zemljotresima koji su pogodili zemlju poginule najmanje 32 osobe, a povređeno 700 ljudi. Takođe je rekla da se očekuje da će rasti broj žrtava, preneo je Rojters.

Dva snažna zemljotresa jačine 7,1 i 7,5 stepeni Rihterove skale pogodila su noćas Venecuelu. Rodrigez je proglasila vanredno stanje u zemlji zbog zemljotresa.

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