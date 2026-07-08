Eksplozije su se čule u glavnom gradu neposredno pre nego što su aktivirane sirene za vazdušnu opasnost, piše Kijev Independent.

Vazduhoplovstvo Ukrajine upozorilo je na pretnju od ruskih balističkih raketa koje su bile usmerene ka glavnom gradu, dok su lokalne vlasti pozvale građane da ostanu u skloništima.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izjavio je da je raketni udar izazvao požar u skladišnim objektima u Desnjanskom okrugu, dok je u Svjatošinskom okrugu izbio još jedan požar u nestambenoj zgradi.

„U Svjatošinskom okrugu zapalili su se administrativna zgrada i skladišni objekti. Dve osobe su povređene, od kojih je jedna hospitalizovana“, saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine.

Na drugoj lokaciji u istom okrugu izbio je požar u kompleksu garaža. Oštećeni su tramvaji i jedna administrativna zgrada.

Sposobnost Ukrajine da zaštiti svoje gradove od ruskih balističkih raketa u velikoj meri zavisi od sve manjih zaliha presretačkih raketa za protivvazdušni sistem Patriot američke proizvodnje, koji je i dalje jedini sistem za koji se pokazalo da efikasno obara balističke rakete.

Najnoviji napad usledio je samo dan nakon što je Rusija tokom noći 6. jula izvela jedan od najsmrtonosnijih napada na Kijev, u kojem je poginulo najmanje 26 ljudi, dok je više desetina osoba povređeno u glavnom gradu i okolnoj Kijevskoj oblasti.

Taj napad usledio je nakon još jednog velikog udara, izvedenog četiri dana ranije, 2. jula, kada su ruske rakete i dronovi usmrtili 31 osobu, a više od 100 ljudi je povređeno u Kijevu.

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