NATO je pokazao da je jači nego ikad na "više nego uspešnom" samitu u Ankari, izjavio je danas generalni sekretar Alijanse Mark Rute, istakavši da je samit odisao "velikim osećajem jedinstva".

Govoreći na konferenciji u okviru samita, Rute je rekao da se NATO "rebalansirao nabolje", i dodao da su saveznici potvrdili "nepokolebljivu podršku" Ukrajini, prenosi Gardijan.

Kako je naveo, potvrđena je i podrška članu 5, koji predviđa da će se oružani napad na jednu članicu smatrati napadom na sve, i da ostale zemlje imaju obavezu da na napad odgovore.

Prema njegovim rečima, američki predsednik Donald Tramp je "generalno u pravu" kada upozorava da je potrebno braniti područje Arktika, ističući da su se njih dvojica dogovorili da NATO pojača aktivnosti u toj oblasti.

"Odvojeno, postoje trostrani razgovori između Sjedinjenih Američkih Država, Danske i Grenlanda o njihovim odnosima", rekao je Rute, istakavši da je to poseban proces u kojem on ne učestvuje.

Na pitanje o narednom samitu NATO-a, on je potvrdio da će biti održan u Albaniji, ali da "tačno vreme" tek treba da se odluči.

Rute je prethodno rekao da je Tramp bio u pravu što je vršio pritisak na zemlje članice da povećaju izdvajanja za odbranu, što ih je naveo da modernizuju svoje vojske i što je pokrenuo rat s Iranom.

"Američki predsednik je bio u pravu. Jednostavno mi se sviđa taj čovek. Mislim da je ono što radi za NATO odlična vest", rekao je Rute.

Na pitanje o Trampovom javnim kritikama Alijanse, Rute je to uporedio sa situacijom unutar porodice.

"Oduvek sam smatrao da su porodice u kojima ponekad imate iskrene odnose, a ponekad se malo svađate, mnogo jače od porodica u kojima imate samo lepe stvari. To je malo lažno. Volim kada se ponekad među prijateljima možete svađati, jer možete. To vas čini jačim. A predsednik Tramp nije osoba koja svoje stavove drži za sebe", smatra Rute.