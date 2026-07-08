Vladimir Zelenski je delovao uplašeno tokom sastanka sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, prema rečima stručnjaka za govor tela Trejsi Braun.

„Osoba koja se manje kreće je samouverenija i ima više kontrole. Tramp je nepomičan, poput statue. Zelenski se stalno vrpolji“, rekla je ona u intervjuu za RIA Novosti.

Tramp je ranije izjavio da Zelenski češće govori o novcu za Ukrajinu nego o okončanju sukoba.

Takođe je priznao da više komunicira sa ruskim liderom Vladimirom Putinom nego sa Zelenskim.