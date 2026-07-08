Bivši američki obaveštajni oficir Skot Riter izneo je niz tvrdnji o ratu u Ukrajini, ulozi zapadnih zemalja i razvoju ruske vojske, ocenjujući da iza pojedinih napada na ruske ciljeve, prema njegovom mišljenju, stoje britanske službe.

Tvrdi da Britanija ima ključnu ulogu

Govoreći u video-emisiji objavljenoj na Jutjubu, Riter je ocenio da Velika Britanija, prema njegovim tvrdnjama, aktivno učestvuje u planiranju pojedinih operacija protiv Rusije.

Kako navodi, napadi bespilotnim letelicama na ruske ciljeve nose ukrajinski potpis, ali su, prema njegovoj oceni, planirani uz podršku britanskih struktura.

Riter je takođe izneo tvrdnju da britanska Specijalna brodska služba (SBS) i obaveštajna služba MI6 učestvuju u operacijama protiv ruske "flote iz senke".

Za ove tvrdnje nije izneo javno dostupne dokaze.

Govorio o dronovima i ruskoj strategiji

Riter je ocenio da Rusija danas raspolaže velikim proizvodnim kapacitetima za bespilotne letelice.

Prema njegovim tvrdnjama, Rusija proizvodi oko 1.000 dronova dnevno, dok na frontu koristi približno polovinu tog broja, što, kako smatra, omogućava stvaranje velikih rezervi.

On je naveo i da je ruska vojska poslednjih godina značajno promenila taktiku na frontu, prelaskom sa velikih pešadijskih napada na manje jurišne timove koji deluju uz stalnu podršku bespilotnih letelica i sistema za elektronsko ratovanje.

Istakao ulogu generala Romančuka

Govoreći o razvoju ruske vojske, Riter je posebno izdvojio generala Romančuka.

Prema njegovim rečima, nakon iskustava iz 2023. godine izvršene su izmene u ruskoj vojnoj doktrini koje su, kako tvrdi, doprinele zaustavljanju ukrajinske kontraofanzive.

On smatra da ruski sistem brzo prilagođava taktiku na osnovu iskustava sa fronta i da upravo u tome vidi jednu od najvećih prednosti Moskve u sadašnjem sukobu.