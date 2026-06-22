Dok cene nekretnina u većim gradovima nastavljaju da rastu, oglasi za seoska domaćinstva i dalje izazivaju veliko interesovanje građana koji traže mirniji život ili beg u prirodu.

Jedan takav oglas osvanuo je u Fejsbuk grupi „Jeftine nekretnine Srbija“, gde je Marko ponudio na prodaju seosko domaćinstvo u selu Debeli Lug, nedaleko od Majdanpeka.

Kako je naveo u objavi, nekretnina se nalazi na svega sedam kilometara od Majdanpeka, uz magistralni put, a poseduje urednu dokumentaciju i vlasništvo 1/1.

Dve kuće, pomoćni objekti i veliko domaćinstvo

Na imanju se nalaze dve funkcionalne kuće u originalnom stanju, kao i više pomoćnih objekata.

Posebnu vrednost domaćinstvu daju dve bašte sa voćnjakom i povrtnjakom, kao i bunar.

Prema navodima iz oglasa, objekti imaju priključke za električnu energiju, vodu, kanalizaciju, kao i internet i TV konekciju.

Vlasnik ističe da je domaćinstvo pogodno za porodični život, vikendicu, ali i za razvoj seoskog turizma.

Moguća i kupovina dodatnog zemljišta

Pored domaćinstva, postoji i mogućnost kupovine njive sa 50 ari obradivog zemljišta koja se nalazi u neposrednoj blizini.

Cena kompletnog domaćinstva iznosi 25.000 evra, uz mogućnost dogovora sa vlasnikom.

Gde se nalazi Debeli Lug?

Debeli Lug je selo u opštini Majdanpek, smešteno u istočnoj Srbiji. Okruženo je prirodom, šumama i brdima karakterističnim za ovaj deo zemlje.

Blizina Majdanpeka omogućava stanovnicima da imaju pristup svim važnim sadržajima, dok istovremeno uživaju u miru i prirodnom okruženju koje pruža život na selu.

Zbog toga ovakvi oglasi privlače pažnju ljudi koji razmišljaju o preseljenju iz grada ili traže vikendicu za odmor tokom cele godine.