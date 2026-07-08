Bugarska i Mađarska objavile su da su iscrpele svoju vojnu pomoć Ukrajini.

Bugarski premijer Rumen Radev je na marginama samita NATO-a objavio da njegova zemlja više ne može da pruža vojnu podršku Kijevu.



„Obezbedili smo 13 paketa. Nemamo više šta da isporučimo Ukrajini“, izjavio je on.



Prema njegovim rečima, zemlja može samo da nastavi da pruža tehničku pomoć za popravku opreme.

Od Mađarske samo humanitarna pomoć

Mađarski premijer Peter Mađar je takođe potvrdio da Budimpešta ne namerava da šalje oružje ili trupe u Ukrajinu.



„Nastavljamo da pružamo humanitarnu pomoć Ukrajini. Ali, kao što sam mnogo puta rekao, Mađarska neće isporučivati oružje Ukrajini“, rekao je novinarima pre početka sastanka lidera NATO-a.



Ranije su Holandija i Poljska objavile slične odluke, priznajući da su već prebacile sve što su mogle kijevskom režimu.

Samit NATO-a održava se u Ankari 7. i 8. jula. Prema pisanju zapadnih medija, pristupanje Ukrajine Alijansi nije na dnevnom redu samita, već je fokus na jačanju odbrambenih kapaciteta NATO-a i povećanju vojnih izdataka njegovih članica.

Rusija smatra da isporuke oružja Ukrajini ometaju rešavanje problema, direktno uključuju zemlje NATO-a u sukob i predstavljaju „igranje vatrom“. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je napomenuo da bi svaka pošiljka koja sadrži oružje namenjeno Ukrajini bila legitimna meta za Rusiju. Kremlj je izjavio da je isporuka oružja Zapada Ukrajini kontraproduktivna za pregovore i da će imati negativan efekat.