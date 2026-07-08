Dara Bubamara trenutno žirira u takmičenju "Zvezde Granda", a pevačica je sada šokirala priznanjem da ne isključuje mogućnost prelaska u neki drugi muzički format ukoliko dobije bolju ponudu.

- Ponude su svuda... Kako kažu: "Ko prvi devojci, njegova je" - zagonetna je bila Bubamara o pričama da će biti u žiriju "Pinkovih zvezda".

- Šoubiznis je to, zašto da ne... Poslovna sam, lepo mi je bilo sa Cecom Ražnatović i sa svim kolegama, ako je neki bolji format i ponuda, zašto da ne... Uslovi su bitni, ali na prvom mestu novac! - bila je brutalno iskrena pevačica.

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