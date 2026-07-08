„Ukrajinski zvaničnici smatraju da će za okončanje sukoba biti potrebno promeniti odnos pritisaka na Moskvu, a ne pregovarati o još jednoj verziji istog mirovnog sporazuma“, navodi se u tekstu, prenosi Sputnjik.



Ukrajinski zvaničnici takođe pokušavaju da uvere šefa Bele kuće da zemlja i dalje raspolaže ključnim polugama uticaja i da zaslužuje povoljnije uslove. Kako navode novinari, Kijev odstupa od konkretne mirovne strategije koju podržava Vašington, uoči važnog sastanka Trampa sa Vladimirom Zelenskim.

Ove godine Rusija i Ukrajina održale su tri runde pregovora uz učešće američke delegacije. Poslednja je održana u Ženevi 17. i 18. februara.

Vladimir Putin je na junskom sastanku sa članovima vlade naveo četiri principa na kojima je Moskva spremna da vodi mirovne pregovore: dogovore postignute u Istanbulu, modalitete o kojima se razgovaralo u Enkoridžu, stanje na terenu, kao i principe koje je izložio 2024. godine tokom obraćanja u Ministarstvu spoljnih poslova.