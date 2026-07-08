Pacijentima u Srbiji biće dostupna ruska vakcina protiv raka – Srbija i Rusija formirale su radnu grupu koja će raditi na pripremi odgovorajućih sporazuma. Ministar Nenad Popović u Moskvi je imao niz sastanaka sa onkolozima i ruskim ministrom zdravlja.

Svake godine u Srbiji rak dobije više od 40.000 ljudi, a bitku sa njim izgubi oko 20.000. Kako bi se tome stalo na put razmatraju se i inovativna rešenja, a među njima i ruska vakcina.

To je zadatak srpske delegacije koja boravi u Moskvi. Imali su razgovore sa ministrom zdravlja i vodećim ruskim onkolozima, piše RTS.

"Najvažnije je da smo mi danas formirali radnu grupu, koja će raditi na potpisivanju Sporazuma, kako bismo institucionalno organizovali lečenje naših pacijenata sa savremenim ruskim rešenjima pogotovo u sferi onkologije. Ja se nadam da će taj sporazumm u narednih nekoliko meseci verovatno bi trebalo da bude i potpisan", kaže Nenad Popović, ministar bez portfelja zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju.

"Danas smo imali još jedan sastanak sa srpskim kolegama i razgovarali smo o daljoj saradnji. Onkologija je jedan od prioriteta. Danas je u našoj zemlji razvijen veliki broj novih metoda dijagnostike i lečenja, koji daju dobre rezultate", istakao je ministar zdravlja Rusije, dr Mihail Muraško.

Prvi pacijent sa melanomom i metastazama u Rusiji primio je vakcinu protiv raka.

Lekari kažu da se oseća dobro i da je pod kontrolom. U ovom trenutku još pet pacijenata čeka vakcinu.

Ova vakcina je personalizovana i izrađuje se za svakog pacijenta pojedinačno. Prolazi put od dijagnostike, biopsije tumora, inovativnih terapija i na kraju se pravi vakcina za njega.

"Ovo je originalna vakcina, sve komponente smo razvili u Rusiji. Prednost je što se može dalje razvijati i koristiti i za druge bolesti", navodi generalni direktor Nacionalno medicinskog istraživačkog centra za radiologiju "P. A. Gercen", prof. dr Andrej Kaprin.

"Imamo kompletan program koji nam omogućava da predvidimo sastav vakcine individualno za svakog pacijenta.Do kraja godine očekuje se da još 40 pacijenata u Rusiji dobije ovu vakcinu", kaže direktor Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju "N.F.Gamaleja", prof. dr Denis Logunov.

U planu je izrada vakcina za rak: pluća, mokraćne bešike, debelog creva, bubrega.

(RTS)