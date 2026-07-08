Stravične psovke i pretnje zbog podrške Vučićevoj politici
Blokaderi vređaju bake i deke!
Istraživanja koja pokazuju da bi većina starih glasala za Vučića razbesnela su plenumaše i pokazala njihovo pravo lice. Poručili: Pi*aćemo vam po grobovima
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Obnovljeni sukobi na Bliskom istoku
Tri Trampove opcije za rat
Iranska revolucionarna garda gađala sedište Pete flote u Bahreinu
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Završna deklaracija iz Ankare
Putin i dalje glavna pretnja za NATO
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MMF: Srbija među pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi
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Oskrnavljeno desetine grobova u Malom Mokrom Lugu
Banda pljačkala nakit sa pokojnika
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Kreće završnica šampionata sveta
Evropski Mundijal
Šest od osam učesnika četvrtfinala je sa Starog kontinenta
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Mala Ćana nakon smrti muža
Ubijte me da mogu da budem s Andrijom
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