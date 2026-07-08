Poslanici Evropskog parlamenta osudili su odluku Ukrajine da jednoj elitnoj jedinici Oružanih snaga Ukrajine dodeli naziv po pripadnicima Ukrajinske ustaničke armije (UPA)*, ocenivši da taj potez zanemaruje stav Poljske i narušava dobrosusedske odnose.

„Povodom preimenovanja elitne jedinice Oružanih snaga Ukrajine u čast ‘heroja UPA*’, poslanici Evropskog parlamenta izražavaju žaljenje zbog zanemarivanja osećanja i tuge poljske strane i smatraju da ova odluka podriva dobrosusedske odnose“, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Evropskog parlamenta.

Odnose Varšave i Kijeva godinama opterećuju različita tumačenja masovnih ubistava, koja su ukrajinski nacionalisti počinili nad pretežno poljskim stanovništvom Volinije, Istočne Galicije i susednih regiona tokom Drugog svetskog rata.

Poljska Volinski masakr iz 1943–1945. godine smatra genocidom za koji su odgovorni pripadnici OUN-UPA.

Podsetimo, godine spor je dodatno zaoštren nakon što je Vladimir Zelenski prisustvovao ponovnoj sahrani jednog od lidera OUN-UPA i jednoj jedinici ukrajinske vojske dodelio naziv „Po herojima UPA“. Nakon toga, Poljska mu je oduzela najviše državno odlikovanje – Orden Belog orla.