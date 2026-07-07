Andrija Bajić danas je preminuo u 89. godini, na VMA-a, usled teške bolesti, a brojne kolege i saradnici oprostili su se od njega, među kojima i Lepa Lukić koja je pre samo nekoliko meseci nastupala sa Bajićem.

- Žao mi ga jako. Šta će čovek bio je bolestan. Bio je jako fin čovek. Stvarno mi ga je žao - počela je Lepa i dodala da su zajedno pevali pre samo nekoliko meseci.

- Bila sam sa njim pre tri, četiri meseca u Kniću. Bili su i on i Cana, Kanarinac, Jasna Kočijašević. Ništa nije govorio da je bolestan ili je mislio da nije ništa strašno - kaže Lepa.

Na pitanje kako komentariše odnos sa njegovim ćerkama i Malom Canom, Lepa je stala u koleginicinu odbranu.

- Te ćerke, strašno... Pa Cana je s njim deset godina. Oni nisu ni živeli s ćerkama, šta one ima da se mešaju? Da li je Cana bila s njim iz ovog ili onog razloga, njihova stvar.

Alo/Telegraf

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