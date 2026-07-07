Žaklina Tatalović upitala je Dragana Đilasa u Skupštini zbog čega ima zamerke na račun Mila Lompara, ako je već bio u koaliciji sa Dverima.

"Kakvi su to dvostruki aršini", upitala je Tatalovićeva?

-Zalagali smo se da se okupe sve organizacije koje su protiv Vučića, smatrali smo da je to pravi način da opozicija funkcioniše. Što se tiče Lompara, on ima stavove sa kojima se mi apsolutno ne slažemo. Za nas je jedno od ključnih pitanja članstvo u EU, pa ne bismo mogli, zbog suprotne politike, da takvog kandidata podržimo, kaže Đilas.

"Ali imali ste i suprotnu politiku od Boška Obradovića, kakve to sad veze ima", bila je uporna Žaklina.

-Mislim da sam bio jasan, rekao je Đilas i zatim pobegao od blokaderske novinarke.