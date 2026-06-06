Ćerka poznatog srpskog trubača Dejana Petrovića, Jovana Petrović (18), napadnuta je sinoć u Užicu.

Povodom incidenta oglasio se njen otac, vidno potresen, i otkrio nove detalje o događaju.

Kako je naveo, nakon izlaska iz stanice policije, zatekao je informacije u medijima i izrazio nezadovoljstvo zbog, kako tvrdi, nedovoljno jasnog prikaza okolnosti i učesnika incidenta.

-Upravo izlazim iz SUP-a i vidim da se vest pojavila u medijima. Nije mi jasno zašto nije objavljeno sve o napadaču. Jutros u bolnici smo naveli o kome je reč i nema razloga da se to prikriva. MMA borac M. B. bio je sa svojom ekipom, a njegov rođeni brat je udario moje dete pesnicom u grkljan. Nema razloga za prikrivanje, on je udario dete od osamnaest godina - izjavio je Petrović.

Potom je opisao i tok događaja, navodeći da je grupa mladića došla sa Zlatibora u Užice, gde je njegova ćerka bila sa drugaricama u jednom ugostiteljskom objektu.

-M. B. i ta ekipa su se te noći spustili sa Zlatibora u Užice. Jovana je bila sa tri drugarice u klubu, jedna je ranije otišla kući. Ta grupa je tokom večeri prilazila devojkama, uznemiravala ih i nudila im odlazak na "after", čak i na Zlatibor. Kada su odbile, navodeći da imaju momke, usledile su vulgarne uvrede. U jednom trenutku moja ćerka je odgovorila bratu M. B., nakon čega ju je on udario pesnicom u predelu grkljana. Obezbeđenje je reagovalo, a Jovana je oko tri sata ujutru došla kući i probudila mene i suprugu. Od tada ne znam gde sam - rekao je on.

"Otežano guta, mogla je da ostane invalid"

Dodao je i da je njegova ćerka nakon napada imala zdravstvene tegobe, ali da je u stabilnom stanju.

-Ona je sada dobro, ali otežano guta. Obavili smo sve preglede, ima bolove u predelu "Adamove jabučice" i prisutan je otok. Kada se čovek udari u vrat, to može biti izuzetno opasno, moglo je doći do ozbiljnih posledica, pa čak i do toga da osoba ostane invalid ili izgubi život - zaključio je potreseni otac za Blic.

Alo/Blic