Dejan Pantelić je godinama vodio emisiju "150 minuta" na Prvoj televiziji, a većina gledalaca ga pamti po spontanosti.

U jednoj od emisija došlo je i do zanimljive situacije između Dejana i nutricioniste kojeg je tada ugostio.

Gost je tada u emisiji žvakao žvaku, a Panteliću to nije promaklo, već je odmah i reagovao.

- Prvo da ti kažem, nepristojno je doći u televizijski studio i žvakati žvaku. Nije u redu. Kako bi bilo da ja to radim? - rekao je voditelj, pa upozorio gosta: