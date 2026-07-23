Ukrajina prolazi kroz period ozbiljnih političkih i vojnih promena, dok se, prema oceni spoljnopolitičkog kolumniste Željka Trkanjeca, i Rusija nalazi u situaciji kakva nije viđena od početka rata.

Govoreći u podkastu Prva linija, Trkanjec je ocenio da se u obe zemlje odvijaju procesi koji bi mogli da utiču na dalji tok sukoba.

Promene u Kijevu izazvale proteste

Pre nešto više od nedelju dana ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski smenio je tadašnjeg ministra odbrane Mihajla Fedorova u okviru rekonstrukcije vlade.

Prema navodima ukrajinskih medija, razlog za smenu bilo je neslaganje između Fedorova i tadašnjeg vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine Oleksandra Sirskog. Sam Fedorov je na konferenciji za medije potvrdio da su postojale razlike u stavovima.

Nakon toga u Kijevu i drugim gradovima održani su protesti na kojima je zatražena smena Sirskog i povratak Fedorova na ministarsku funkciju.

Zelenski je u međuvremenu imenovao generala Mihajla Drapatija za novog komandanta ukrajinske vojske, dok demonstranti i dalje zahtevaju povratak Fedorova.

Analitičar: U Kremlju se razmatra novi korak

U drugom delu razgovora Trkanjec se osvrnuo na stanje na frontu, uključujući situaciju na Krimu, ukrajinske napade na rusku teritoriju i ruske raketne udare na Ukrajinu.

Govoreći o Rusiji, ocenio je da bi predsednik Vladimir Putin, prema njegovom mišljenju, mogao da bude spreman na novi talas mobilizacije.

Kako navodi Trkanjec, to bi predstavljalo prvu mobilizaciju u Rusiji od jeseni 2022. godine i, prema njegovoj proceni, mogla bi da bude obimnija nego prethodna.

Reč je o proceni analitičara, a ne o zvanično potvrđenoj odluci ruskih vlasti.

Izvor: Jutarnji list