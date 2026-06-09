Jovana Petrović, muzičara Dejana Petrovića, izgovorila je teške optužbe o fizičkom nasilju protiv brata MMA borca Marka Bojkovića, tvrdeći da je pretrpela batine od njega.

Prema nezvaničnim informacijama, ova osamnaestogodišnjakinja je nadležnim organima prijavila da se incident dogodio u noći između petka i subote, naveli su mediji.



Jovana se od tada nije oglašavala na društvenim mrežama. Međutim, sada je objavila stori, ujedno i prvi od trenutka kada se sve to izdešavalo, te otkrila u kakvom je stanju i gde se nalazi.



Petrovićeva je posetila jednu ergelu, gde je uživala sa životinjama budući da je u poslednjem periodu u fokusu javnosti i da joj je ovo bilo i preko potrebno, mir i beg od svega.

Dejan se oglasio nakon incidenta

Kako je Dejan nedavno rekao, Jovana je porodicu probudila usred noći, uplašena i u suzama.



"Bogu hvala, dobro je, nosi kragnu u kući. Boli je malo, teže guta i otekao joj je taj deo oko grkljana i jabučice. Tek jutros ju je stigao strah, baš se uplašila. Juče nas je doktor za ORL upitao da li smo svesni da udarac u grkljan može da se završi smrtnim ishodom! Tako da, kada smo skontali šta je sve moglo da bude, ispalo je najbolje što je moglo", zaključio je otac pretučene devojke.

Posle prvobitne poruke da neće komentarisati slučaj dok se ne utvrde sve okolnosti, Bojković je ipak na društvenim mrežama objavio niz poruka u kojima je izneo svoje viđenje događaja i najavio da će, kako tvrdi, uskoro objaviti dokaze koji će rasvetliti čitav slučaj.

"Mislili ste da ćemo ćutati i podleći pritiscima? Naravno da ne, spremali smo se dobro za sve laži koje su iznete u medijima od strane čuvenog trubača Dejana Petrovića i njegove Jelene Petrović. Sutra će uslediti veliki medijski kontraudar i razotkrivanje svih laži, nameštanja meni i mojoj porodici, kao i umešanosti svih po imenu i prezimenu, sa sve dokazima od Užica, preko Beograda do Dubaija", napisao je MMA borac između ostalog.



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