Broj poginulih usled urušavanja dela planine i klizišta u oblasti Čongćing, na jugozapadu Kine, porastao je na 11, dok se 50 osoba i dalje vodi kao nestalo, dok je 10 ljudi povređeno, saopštile danas lokalne vlasti. Nesreća, izazvana obilnim padavinama, dogodila se 17. jula duž dela reke Vuđiang, a tom prilikom zatrpano je više od 10 stambenih objekata, prenela je Sinhua.

Višestruke pretrage uz upotrebu specijalne opreme nisu dale rezultate na mestu ove geološke nesreće, navodi se u saopštenju štaba za spasavanje čiji pripadnici se nalaze na terenu.

Spasilačke napore otežavaju velika količina urušenog materijala, ogromne stene, ograničen prostor za rad i nestabilne padine.

Stručni timovi su angažovali tešku mehanizaciju, dronove i opremu za detekciju, primenjujući metode kontrolisanog miniranja i iskopavanja sloj po sloj, uz istovremeno preduzimanje mera predostrožnosti radi sprečavanja sekundarnih nesreća, navodi agencija.

Operacije potrage se nastavljaju, dok lokalne vlasti pružaju pomoć pogođenim porodicama i vrše proveru potencijalnih geoloških opasnosti širom ugroženog okruga.