Iako je godinama prisutna na javnoj sceni, malo je poznato da je popularna pevačica i voditeljka Ana Sević odrasla bez oca i da ga je upoznala tek kao odrasla devojka, sa 20 godina.

Naime, Anina majka je kao mlada zatrudnela nakon usputne veze sa Vidanom iz Užica, te je odlučila da se udalji od glasina i započne novi život u Beogradu, gde je Anu odgajala sama, a pevačica inače, izbegava previše da priča na ovu temu.

Ipak, sudbina je donela preokret. Nakon 20 godina, Vidan je prvi stupio u kontakt sa pevačicom, uspeli su da izglade odnose i danas redovno komuniciraju.

Cene ga i poštuju u kraju u kom živi

Vidan je u Užicu veoma poštovan i cenjen čovek, a po zanimanju je preduzetnik koji se bavi gradnjom i veliki je ljubitelj motora, što često i ističu oni koji ga poznaju.

On je u međuvremenu zasnovao svoju porodicu i sa suprugom dobio ćerku Maju. Izvori bliski porodici ističu da Ana i njena polusestra Maja izuzetno liče jedna na drugu, da se svakodnevno čuju i da su izgradile pravi sestrinski odnos.

Maja je takođe veoma vezana za Aninu najstariju ćerku Lorenu, što svedoči o tome da su nakon toliko godina uspeli da izgrade snažne porodične veze.

BONUS VIDEO: