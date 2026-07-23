U muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" neretko dolazi do sukoba između članova žirija, a jednom prilikom je takmičarka ušla u sukob sa jednim članom žirija što je sve ostavilo u šoku.

Naime, u jednoj emisiji, kandidatkinja Ana Vlajić iz Lazarevca iznenadila je sve u studiju i gledaoce kada je "odbrusila" Đorđu Davidu, a mnogi su se na mrežama složili da njegov komentar svakako nije bio na mestu.

Nakon što je čuo da ima 34 godina i da je majka troje dece, Đorđe joj je poručio da je za nju kasno da postane pevačica i da nema šta da traži na velikoj sceni.

- Važno je koliko ima. 34? Čime se baviš u životu ti? U braku si, imaš decu? Što sa 34 godine i troje dece dolaziš da budeš pevačica? Zašto se više time baviš? Šanse su ti prošle - rekao je David.

Nije mu ostala dužna

Međutim, ona mu nakon tih reči nije ostala dužna, već ga podsetila na godine u kojima je dobio svoju šansu.

- Vi ste sa 53 godine dobili šansu i to drugi put kad ste došli u Zvezde Granda, zašto ne bih ja mogla da dobijem drugu šansu?! – odgovorila mu je Ana i dobila gromoglasan aplauz svih u studiju.

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