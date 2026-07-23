Dubai je pokrenuo program kojim nudi nagrade stanovnicima koji dovedu porodicu i prijatelje u posetu ovom emiratu, u pokušaju da podstakne turizam koji je pretrpeo pad nakon što je grad pogođen posledicama sukoba između SAD, Izraela i Irana. Program "Dubai Invite", koji je pokrenulo Odeljenje za ekonomiju i turizam Dubaija, omogućava stanovnicima Ujedinjenih Arapskih Emirata da pozovu prijatelje i rođake, a zauzvrat dobiju pogodnosti u vrednosti većoj od 3.000 dirhama (oko 720 evra) ukoliko oni doputuju, prenosi Gardijan. Prema sajtu "Visit Dubai", paket pogodnosti uključuje hotelski smeštaj, popuste u restoranima i ulaznice za turističke atrakcije.

Svaki stanovnik može da dobije najviše tri paketa za posetioce koji došu do 31. oktobra, dok se pogodnosti mogu iskoristiti do decembra. Posetioci moraju da budu osobe koje ne žive u UAE, da imaju važeću turističku vizu i mogu biti nominovani samo jednom. Iran je u februaru odgovorio raketnim i napadima dronovima, koji su pogodili hotel Ferment i međunarodni aerodrom u Dubaiju, čime je narušena slika grada kao bezbedne luksuzne destinacije udaljene od nestabilnosti regiona. Dubai je 2025. godine zabeležio rekordan broj od gotovo 20 miliona turista, međutim, nakon izbijanja sukoba broj aviokompanija koje saobraćaju preko aerodroma u Dubaiju se prepolovio, dok su mnogi turisti počeli da izbegavaju letove preko Bliskog istoka.

Pojavili su se izveštaji o velikom broju praznih hotelskih soba i padu prihoda pojedinih kompanija većem od 50 odsto. Neki od najpoznatijih hotela u Dubaiju potpuno su zatvoreni, dok su drugi ubrzali planove za renoviranje. Među njima je i luksuzni hotel Burž al Arab, prepoznatljiv po obliku jedra, koji će biti zatvoren 18 meseci zbog velike obnove. Drugi hoteli i kompanije priključili su se programu vlade nudeći popuste od 45 odsto i besplatna noćenja. Lokalni mediji naveli su da je za samo 48 sati od pokretanja programa stiglo više od 10.000 prijava.