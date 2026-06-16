Ćerka trubača Dejana Petrovića, Jovana Petrović, nakon turbulentnog perioda oporavlja se na primorju, gde je privukla pažnju fotografijom u bikiniju.

Jovana se prethodnih nedelja našla u centru medijske pažnje nakon što je, prema navodima, fizički napadnuta od strane brata poznatog MMA borca Marka Bojkovića.

Nakon incidenta i skandala koji ju je zadesio, napustila je Srbiju i otputovala na more kako bi se oporavila.

Na primorju vreme provodi opuštajući se, uživajući u morskim specijalitetima i kupanju, a posebnu pažnju javnosti privukla je njena fotografija u bikiniju, na kojoj je do izražaja došla njena figura.

Kako se može videti na objavljenim fotografijama, Jovana više ne nosi medicinsku kragnu, što ukazuje na to da njen oporavak ide u dobrom smeru.

Udarac u predelu grkljana koji može imati i smrtni ishod

O njenom zdravstvenom stanju nakon napada ranije je govorio njen otac Dejan Petrović, koji je tada istakao da je prošla kroz veliku traumu.

-Bogu hvala, sada je dobro, kragnu nosi u kućnim uslovima. I dalje oseća bol, otežano guta, a otečen joj je deo oko grkljana i Adamove jabučice. Tek jutros ju je stigao strah, zaista se uplašila. Juče nas je ORL lekar pitao da li smo svesni da udarac u predelu grkljana može imati i smrtni ishod. Kada smo shvatili šta je sve moglo da se dogodi, možemo reći da je prošla najbolje moguće u datoj situaciji - izjavio je za Informer.