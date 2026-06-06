Poznati srpski trubač Dejan Petrović oglasio se nakon što je njegova ćerka Jovana Petrović (18) napadnuta prošle noći u jednom ugostiteljskom objektu u Užicu.

Muzičar je naveo da je Jovana odmah nakon incidenta kontaktirala njega i suprugu i ispričala šta se dogodilo.

Istakao je da je duboko potresen i da zajedno sa porodicom iščekuje da počinilac bude pronađen i procesuiran.

-Potpuno sam van sebe. Sinoć sam bio na ivici da uradim svašta, da prekinem sve što sam gradio, sve rezultate koje sam postigao u karijeri - izjavio je Dejan, dodajući:

-Jutros smo bili u bolnici na pregledima i snimanju. Sve je prijavljeno policiji i sada čekamo dalji ishod. Neću stati dok se ne pronađe osoba koja je ovo učinila. Strašno… - rekao je vidno uznemireni otac.

Podsetimo, kako se navodi, Jovana je u lokalu udarena pesnicom u glavu od strane nepoznatog muškarca, nakon čega je na kratko izgubila dah, uz izražen bol i vrtoglavicu.

Incident se dogodio dok je boravila sa drugaricama u jednom ugostiteljskom objektu.

Obavila razgovor sa policijom

Nakon napada, vidno potresena i dezorijentisana vratila se kući, gde je roditeljima ispričala sve što se dogodilo.

Kako se dalje navodi, tokom noći joj je bilo loše i imala je otežano disanje, zbog čega su je roditelji u subotu ujutru odveli u bolnicu na pregled i dodatnu dijagnostiku.

Policija je sa Jovanom obavila razgovor, tokom kog je izjavila da ju je nepoznati muškarac udario pesnicom u predelu grkljana, nakon čega ju je i vređao.

Lekari su konstatovali kontuziju vrata.

O celom slučaju obavešteno je Osnovno javno tužilaštvo u Užicu, koje vodi istragu, dok policija radi na identifikaciji napadača.

Alo/Telegraf