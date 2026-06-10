Nedaleko od Trga partizana u Užicu nalazi se noćni klub u kojem je, prema navodima, napadnuta i povređena Jovana, ćerka poznatog trubača Dejana Petrovića.

Nekoliko dana nakon što su obe strane dale izjave u policiji, a osumnjičeni, brat MMA borca Marka Bojkovića, priveden, meštani i dalje ne prestaju da govore o ovom događaju i u šoku su zbog onoga što se dogodilo.

Podsetimo, Jovana je zadobila povredu u predelu grkljana, a njen otac je ranije istakao da je udarac mogao imati ozbiljne, pa i fatalne posledice.

Lokalni taksista, koji je naveo da je u mladosti bio blizak sa Dejanom Petrovićem, imao je reči hvale za njegovu porodicu.

- Dobra je devojka, potiče iz fine porodice. Strašno je to što joj se dogodilo i cela situacija je potresla naš grad - rekao je on.

Sličan utisak deli i konobar iz obližnjeg lokala, koji ističe da Jovana često dolazi u kafić u kojem radi.

- Smerna je i kulturna devojka, dolazila je ovde, nije pravila probleme. U Užicu se dva dana pričalo o incidentu, a sada se već manje komentariše. Mladi danas umeju da naprave probleme u izlascima, pa onda dođe do sukoba. Ne znam tačno šta se desilo, čuo sam da je Bojković bio umešan, ali svakako je ono što se dogodilo strašno. Smatram da bi muškarci trebalo da budu pažljiviji i nežniji prema ženama - konstatovao je za Kurir, dodajući da je reč o jedinom noćnom klubu u gradu gde se mladi uveče okupljaju.

Sam objekat, kako navode meštani, jedini je takav u okolini. Obložen je mermernim pločicama, dok je veći deo spoljašnjosti zastakljen reflektujućim staklom.

Nalazi se u mirnoj ulici pored teniskih terena, dok se preko puta nalazi potok u kojem su primećene odbačene flaše alkoholnih pića.

-Od svih poznatih ličnosti koje su potekle iz Užica, Dejan Petrović je jedini koji i dalje dolazi ovde i ostao je vezan za grad. Reč je o jednoj divnoj porodici - naveo je čuvar obližnjeg parkinga.

Dejan otkrio u kakvom je stanju njegova ćerka nakon napada

Podsetimo, ranije oglasio i opisao zdravstveno stanje svoje ćerke, ističući ozbiljnost povreda.

- Ona je u redu, ali ima poteškoće pri gutanju i prošli smo sve neophodne preglede. Boli je u predelu vrata na dodir i prisutan je otok. Kada čovek dobije udarac u taj deo tela, posledice mogu biti vrlo ozbiljne, u najgorem slučaju može doći do teških komplikacija, pa čak i smrtnog ishoda - naveo je Petrović za Blic.

Alo/Kurir