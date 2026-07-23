Stanija Dobrojević pobedila je u devetoj sezoni "Elite", a sad je pokazala kako pere veš nakon višemesečnog učešća u rijalitiju. Zasukala je rukave, a snimala je i ko je sa njom.

"Evo, posle Elite peremo ne znam više koju mašinu po redu, da sredimo sve stvari, dokupili smo još opreme", poručila je Stanija, kojoj društvo pravi pas.

Inače, Stanija Dobrojević nedavno je pazarila luksuzni penthaus u Rumi, čija vrednost iznosi vrtoglavih 150.000 evra, a komšije o starleti imaju samo reči hvale.

Mnogi su se pitali odakle joj novac za kupovinu ove nekretnine, a prema pisanju medija, Stanija je prethodno prodala stan u Novom Sadu, u kojem je živela, za ogromnu sumu novca.

Reč je naime, o veoma mirnom i tihom delu grada. Ispred zgrade postavljena je rampa kako bi ulaz bio omogućen isključivo stanarima i njihovim gostima.

-Zgrada je mala, pa nema mnogo stanara, a njen stan nalazi se na poslednjem spratu i razlikuje se od ostalih. To je jedna od najboljih zgrada u Rumi. Svi koji prolaze ovuda znaju da Stanija tu živi. Nalazi se na poslednjem spratu i ima potpunu privatnost, mada ovde retko provodi vreme jer je najčešće u Americi ili u rijalitiju, što je i sada slučaj - rekao je komšija za medije ranije.

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