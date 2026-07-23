Prema zvaničnom saopštenju, vojni avioni nadletaće područje Beograda od 21. do 25. jula 2026. godine, kako bi se uvežbali za ceremoniju koja će biti održana u subotu, 25. jula u 10 časova, u kasarni "General Jovan Mišković" na Banjici.
Huk borbenih aviona može se čuti u više delova Beograda, a letovi će biti nastavljeni i narednih dana, sve do završetka priprema za svečanu promociju.
Ministarstvo odbrane navelo je da se aktivnosti sprovode isključivo u okviru uvežbavanja i realizacije ceremonije.
- Zbog uvežbavanja i realizacije svečane promocije, vazduhoplovi Vojske Srbije nadletaće područje Beograda od 21. do 25. jula 2026. godine - saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Snimanje dronom neće biti moguće
Građani koji planiraju da koriste dronove treba da znaju snimanje dronom neće biti moguće, zbog bezbednosnih mera koje prate realizaciju događaja.
- Snimanje dronom neće biti moguće - ističe se u sapštenju Ministarstva odbrane.
Najbolji kadeti
Na svečanosti u prve oficirske činove biće promovisani kadeti 147. klase Vojne akademije i 12. klase Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije.
Prema protokolu svečanosti, najboljim kadetima biće uručene oficirske sablje sa posvetom.
Najbolji kadeti Vojne akademije:
- Nemanja Ivanović – prvi u rangu u Kopnenoj vojsci,
- Lazar Đorđević – prvi u rangu u Ratnom vazduhoplovstvu i PVO,
- Predrag Đuričić – prvi u rangu u službama.
Najbolja kadetkinja Medicinskog fakulteta VMA:
- Jelena Mićić.
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