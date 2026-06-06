Vučević je zahvalio meštanima na podršci i istakao da je prošlo deset godina od njegove poslednje posete Kolutu, ocenivši da je to mesto ostalo primer zajedništva i istrajnosti.



Govoreći o političkim i društvenim prilikama u zemlji, naveo je da je Srbija u prethodnih godinu i po dana bila izložena ozbiljnim pritiscima i pokušajima podela među građanima, ali da je, kako je rekao, zahvaljujući strpljenju i odgovornosti građana uspela da sačuva stabilnost i institucionalni poredak.



On je ocenio da je važno da se političke razlike rešavaju dijalogom i demokratskim sredstvima, a ne sukobima, naglasivši da različita mišljenja ne smeju biti razlog za podele u društvu.

Vučević je rekao da predstoje važni politički procesi i izbori, i pozvao građane da aktivno učestvuju u političkom životu i razgovaraju sa svojim sugrađanima o budućnosti zemlje.

Posebno se osvrnuo na situaciju u Vojvodini, navodeći da su, prema njegovim rečima, prisutni pokušaji da se naruši jedinstvo građana i države, ali da takve inicijative neće imati podršku većine stanovništva.

Govoreći o razvojnim projektima, Vučević je izrazio očekivanje da će uskoro biti intenzivirani radovi na saobraćajnici koja bi povezala Bački Breg, Sombor, Kulu, Vrbas, Srbobran, Bečej, Novi Bečej, Kikindu i Novu Crnju, ocenivši da bi takva investicija doprinela boljoj povezanosti severa Srbije sa ostatkom zemlje.

On je istakao i značaj ravnomernog razvoja svih delova Sombora, poručivši da podjednaku pažnju zaslužuju i gradsko jezgro i okolna naselja poput Koluta i Bačkog Brega.

Vučević je pozvao građane na jedinstvo i međusobno poštovanje, uz poruku da Srbija treba da ostane stabilna, suverena i slobodna država.