Bivši direktor terminala za poslovnu avijaciju na moskovskom aerodromu Šeremetjevo, Aleksej Koršenko, pronađen je mrtav, prenosi The Moscow Times.

Koršenko je rukovodio terminalom sa kojeg je u avgustu 2023. godine poleteo avion osnivača Grupe Vagner Jevgenija Prigožina, neposredno pre nego što se letelica srušila u Tverskoj oblasti.

Prijatelji dovode u pitanje zvaničnu verziju

Prema pisanju lista, Koršenko (57) pronađen je obešen na balkonu svog stana u Moskvi još 6. juna, dok je njegov identitet objavljen tek ove sedmice.

Ruski istražitelji njegovu smrt vode kao sumnju na samoubistvo.

Međutim, njegove kolege i prijatelji, prema navodima The Moscow Timesa, osporavaju tu verziju i tvrde da je neposredno pre smrti smenjen sa funkcije, kao i da je raspolagao osetljivim informacijama o okolnostima poslednjeg leta Jevgenija Prigožina.

Pominju se tehnički problemi sa avionom

Prema istom izvoru, među događajima koji su prethodili poletanju bila je i zamena jednog dela na avionu proizvođača Embraer, za koji se navodno sumnjalo da nije ispravno funkcionisao.

List navodi da je Koršenko mogao da ima saznanja o tim tehničkim problemima, kao i o kompaniji koja je isporučila zamenski deo.

Ove tvrdnje nije bilo moguće nezavisno potvrditi.

Jevgenij Prigožin poginuo je u avgustu 2023. godine kada se njegov privatni avion srušio severno od Moskve, dva meseca nakon neuspele pobune Grupe Vagner protiv ruskog vojnog vrha.

Nakon nesreće pojavile su se brojne spekulacije o uzroku pada aviona. Zvanični ruski izveštaj navodi da je uzrok bila eksplozija ručne bombe u letelici, dok su pojedini zapadni mediji i obaveštajni izvori iznosili drugačije teorije. Nijedna od tih tvrdnji nije nezavisno potvrđena.

Izvor: The Moscow Times