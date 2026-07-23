Pevačica Nataša Đorđević nekada je bila jako popularna, a malo ko zna da je proživela pravu dramu kada ju je partner napao, do te mere da je pomislila da će je ubiti.

Karijeru joj je obeležio veliki skandal o kojem je Srbija mesecima brujala, a kako je ona tada tvrdila, nevenčani suprug je pokušao da joj presudi.

- Vozila sam mamu kod lekara i u povratku sam primetila da me Goran, s kojim sam raskinula još pre godinu dana, prati. Počela sam da bežim vozeći sporednim ulicama i na kraju sam pomislila da sam bezbedna i krenula kući. Nisam ni sumnjala da će doći pred stan u kojem živim i pokušati da me napadne. Kada sam parkirala pred zgradom, mama je izašla iz automobila, dok sam ja tražila mesto da se parkiram. Tada je Goran iskočio iz žbunja, počeo da lupa u prozor, a onda skočio na haubu. Brzo sam dala gas i počela da bežim, ali je on ušao u svoj automobil i krenuo za mnom - objasnila je Nataša tada.

Sve se desilo u nekoliko sekundi

Kako je tvrdila, sve se brzo odigralo.

- Posle nekoliko minuta me je stigao i počeo da svojim automobilom postrance udara u moj pokušavajući da me izgura sa puta. U jednom trenutku, bila sam sigurna da ću poginuti i da se neće zaustaviti dok me ne ubije. Međutim, sreća i prisebnost su me ipak spasli, a on je prestao da juri za mnom kada sam se približila policijskoj stanici u Mirijevu - ispričala je za medije 2010. godine.

Cela situacija joj je veoma teško pala zbog činjenice da sa pomenutim čovekom ima sina.

Na kraju je ipak sve došlo na svoje, a odnos je bolji nego ranije.

BONUS VIDEO: