Pobednica Elite 9 Stanija Dobrojević, danas je jedna od najpoznatijih rijaliti zvezda u regionu, a iako je prepoznatljiva po svom naglašenom, atraktivnom izgledu i brojnim estetskim korekcijama, na početku svoje karijere izgledala je drugačije.

Kada se prvi put pojavila u rijaliti formatima, Stanija se publici predstavila kao mlada studentkinja.

U to vreme nije imala nijedan estetski zahvat, a gledaoci su mesecima mogli da je prate u opuštenim izdanjima i bez šminke.

Međutim, kako su godine prolazile, starleta je odlučila da u potpunosti promeni svoj vizuelni identitet. Njena estetska transformacija započela je ugradnjom implantata u grudi, a nakon toga su usledile brojne druge intervencije.

Šta je sve operisala?

Stanija je vremenom korigovala usne, nos, jagodice i obrve, a uradila je i popularni zahvat poznat kao "mačije oči", čime je njeno lice dobilo potpuno nov izgled.

Pored neverovatne transformacije lica i tela, zanimljivo je da je Stanija u prošlosti nizala uspone u Americi, gde je sarađivala sa slavnim Hjuom Hefnerom i bila izabrana za najlepšu golf devojku.

Stanijino učešeće u "Eliti 9" ove godine privuklo je najveću pažnju, a njena bivša drugarica Tamara Radoman je uoči finala izjavila da se Dobrojevićeva mnogo ogrešila o nju kao i da će biti rijaliti posle rijalitija.

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