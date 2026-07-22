Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić priredio je večeru u čast predsednika Vlade Češke Republike Andreja Babiša.

- Drago mi je što sam sa @andrejbabis, prve večeri njegove posete Srbiji, imao priliku da u prijatnom razgovoru razmenim mišljenja o odnosima naših zemalja i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje - sapošto je predsednik Vučić na društvenoj mreži Instagram.

Predsednik Vučić je istakao da Srbija i Češka neguju tradicionalno dobre veze, zasnovane na međusobnom poštovanju i razumevanju.

- Verujem da će sutrašnji zvanični razgovori dodatno osnažiti našu saradnju i otvoriti nove mogućnosti za zajednički rad u oblastima od obostranog interesa - napisao je Vučić.

Vučić je podelio i snimak kako je domaćinski dočekao Babiša.

- Kažu da se gost najbolje dočeka domaćinskom trpezom i onim što domaćin od srca iznese na sto. Večeras je to bila pečena ćuretina, a još važniji od menija bili su otvoren razgovor, dobro raspoloženje i želja da nastavimo da gradimo još bližu saradnju Srbije i Češke - objavio je Vučić na svom Instagram nalogu.