Samira Lončarević, bivša supruga pevača Dženana Lončarevića, veoma je aktivna na društvenim mrežama, a sada je objavila fotografije slavlja iz porodičnog doma.

Naime, njen sin proslavlja rođendan, a ponosna mama tim povodom objavila je zajedničku fotografiju i uputila mu emotivnu poruku koja nikoga nije ostavila ravnodušnim.

Uz fotografiju na kojoj zrače osmesi, Samira je sinu poželela da ga kroz život prate zdravlje, sreća i ljubav, ne krijući koliko je ponosna na njega i koliko joj znači naslednik.

Svi se pridružili čestitkama

Njena objava brzo je privukla pažnju pratilaca, koji su u komentarima uputili brojne čestitke slavljeniku, ali i komplimente Samiri zbog toplih reči kojima je pokazala koliko je vezana za svoju decu.

Iako se nakon razvoda od Dženana Lončarevića retko oglašava kada je reč o privatnom životu, ovakve porodične trenutke rado podeli sa pratiocima, pokazujući da su joj deca najveća životna radost i prioritet.

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